Tragedia in volo | bimba va in arresto cardiaco dopo il decollo | è morta

Leggi la notizia su newnotizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Una bambina è deceduta all’aeroporto di Los Angelesessere andata ina bordo dell’aero appena decollatoa bordo di un aereo. Secondo quanto riferito dalla polizia, un bimbo, passeggero di un velidecollato da Los Angeles e diretto a Seattle, è deceduto in, tanto che il pilota si è trovato … L'articoloinva inil: èNewNotizie.it.

Radio1Rai : Tragedia aerea in #Kazakistan. Un volo della #BekAir con 98 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo. 12… - urxanus : cristo mi stanno girando i coglioni alla velocità della luce. giuro che tra 3 minuti do un pugno sul televisore se… - francescodelu11 : @_una_tragedia @Fedez non le ho vietato di pensare , semmai consigliato di pensare ponderando , se ritiene che le c… -