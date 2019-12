Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019)Ilsarà il protagonista di una nuovahato che il progetto non è stato abbandonato.iltornerà in tv:ha infattito che Hulu non ha abbandonato il progetto di realizzare unatv dedicata al simpatico personaggio nonostante i cambiamenti avvenuti nel mondo di Marvel Entertainment. Durante il podcast Fatman Beyond, il filmmaker ha infatti commentato l'addio del produttore Jeph Loeb da Marvel Television e condiviso il proprio entusiasmo per il futuro delletv tratte dai fumetti.ha spiegato: "Io e Jeph abbiamo parlato recentemente. Non ha reagito in modo negativo, ma piuttosto in sile 'va bene, sono pronto a fare qualcosa'. Bisogna ricordarci che stiamo entrando ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Howard Il Papero, Kevin Smith conferma: 'La serie animata verrà realizzata' - 3cinematographe : - Marcoriccimirto : Molti di voi non ricordano Howard il papero -