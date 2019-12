The Game Festival | le demo di System Shock | Skatebird | Carrion e molti altri attesi indie

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Gli annuali TheAwards tornano oggi e, nell'ambito delle festività di accompagnamento, sarà possibile giocare adi 13 giochiin arrivo, tra cui il tanto atteso remake di.L'evento su Steam, ufficialmente noto come The, inizia oggi, 12 dicembre, alle 19:00 italiane, e tutte lesaranno disponibili sulla piattaforma di Valve per 48 ore prima che vengano rimosse - anche se le avete installate.48 ore sembrano un po' poche, dato che ci sonogiochi interessanti, tra cui la storia d'amore cooperativa di TheBakers, Haven, il remake didi Nightdive Studios, Spiritfarer,e molto altro.Leggi altro...

juventusfc : #StatOfTheGame ?? I numeri di #LazioJuve ?? - OpalBrescia : RT @mimmocortese: Il versante orientale della via delle migrazioni, sempre più brutale e violento. Dalla Bosnia al confine con la Croazia d… - infoitscienza : Super Smash Bros. Ultimate nominato come miglior gioco dell'anno al The Game Awards 2019! -