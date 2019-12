Repubblica Ceca | sparatoria in un ospedale | “Almeno 6 morti e diversi feriti Il killer

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Almeno sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in unaavvenuta martedì mattina in unouniversitario di Ostrava, nel nord della, vicino al confine con la Polonia. L’attacco è avvenuto in uno dei reparti ambulatoriali intorno alle 7 e non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. I sospetti della polizia si erano concentrati su un uomo alto un metro e ottanta con indosso un giubbotto rosso, che dopo la strage si era dato alla fuga. Solo successivamente alla diffusione della sua foto e del suo identikit anche sui social network, le forze dell’ordine hanno fatto sapere che l’uomo si è tolto la vita. Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019 A dare l’annuncio di quanto accaduto, con il numero delle vittime, è stato il ...

