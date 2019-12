Incidente oggi | Giuseppe muore a 19 anni | la fidanzata disperata | FOTO

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Reggio Calabria : grave Incidente - un morto e 2 feriti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi Reggio Calabria: grave incidente stradale avvenuto stamane, con un morto e due feriti, 29 novembre 2019,

Moto 3 – Incidente Dennis Foggia - il giovane pilota in ospedale : l’esito della tac e le sue condizioni : Per fortuna solo un grande spavento per Dennis Foggia dopo l’Incidente in Moto3: tac negativa per il giovane pilota italiano che sui social rassicura i fan “Grazie a tutti per l’affetto. Sono dolorante, ma sto bene”, con questo messaggio scritto sui propri profili social, Dennis Foggia rassicura fan, amici e follower sulle proprie condizioni fisiche. Solo tanta paura per il giovane pilota italiano protagonista di un ...

VIDEO Moto3 - GP Valencia 2019 : bandiera rossa per il maxi Incidente - caduti anche Foggia e Antonelli : Un incidente alla curva 11 nelle prime battute di gara ha costretto gli organizzatori a sventolare la bandiera rossa nel GP di Valencia, ultima tappa del Mondiale Moto3. Sono caduti anche Foggia e Antonelli, fortunatamente non si è trattato di nulla di grave. Di seguito il VIDEO della bandiera rossa nel GP di Valencia della Moto3. VIDEO bandiera rossa GP Valencia Moto3: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Moto3 – Incidente Foggia - Dennis trasportato in ospedale : gli aggiornamenti sulle condizioni dell’italiano : aggiornamenti sulle condizioni di Dennis Foggia: ecco come sta il giovane pilota dello Sky Racing Team La gara di Moto3 del Gp di Valencia è iniziata con uno spaventoso Incidente che ha messo ko Dennis Foggia: il giovane pilota dello Sky Racing Team è rimasto coinvolto in un brutto schianto che ha costretto ad interrompere la gara e all’intervento delle ambulanze. Foggia è risultato presto cosciente e ha mosso le gambe, quindi ...

Moto3 - GP Valencia 2019 : Incidente multiplo in curva-11. Foggia e Antonelli a terra : Un inizio decisamente turbolento e “tempestoso” quello del GP di Valencia, ultimo atto del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato iberico, infatti, dopo che la corsa era stata ritardata per una perdita d’olio dalla KTM dell’iberico Aron Canet, nelle prime battute della stessa vi è stato un incidente multiplo che ha coinvolto cinque piloti: i nostri Dennis Foggia e Niccolò Antonelli, lo spagnolo Carlos Tatay, il kazako ...

Luca Parmitano oggi per 6 ore nel vuoto cosmico : torna il ricordo dell’Incidente del 2013 - rischiò l’annegamento : La “passeggiata spaziale” odierna dell’astronauta Luca Parmitano sarà una fra le più difficili operazioni nel vuoto cosmico dai tempi delle riparazioni sul telescopio spaziale Hubble. Sarà solo l’inizio di una serie di complesse attività extraveicolari per la manutenzione dello strumento Alpha Magnetic Spectrometer (Ams-02), un rilevatore di particelle di antimateria e di materia oscura situato in cima alla struttura a ...

Sci alpino - Sofia Goggia coinvolta in un Incidente sull’autostrada A4 : illesa : Tanta paura ma nessuna ferita per Sofia Goggia, rimasta coinvolta in un tamponamento a catena sull’autostrada A4 in direzione di Milano. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio all’altezza dell’uscita di Desenzano del Garda. Fortunatamente la campionessa olimpica di discesa è rimasta illesa, così come era uscita illesa lo scorso aprile quando al Sestriere era finita con la sua auto sul tetto di un furgone. L’autostrada è rimasta bloccata a lungo ...

Incidente Sofia Goggia – La campionessa italiana fa chiarezza sui social : “tamponamento? Ehlallà” [VIDEO] : Sofia Goggia rassicura tutti dopo diverse ore dall’Incidente stradale che l’ha vista coinvolta questa mattina Ha allarmato tutti gli appassionati italiani di sci e i tifosi di Sofia Goggia la notizia riguardante un Incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta la campionessa italiana. E’ stata la sciatrice stessa a tranquillizzare tutti sui social, pochi minuti fa, sminuendo anche un po’ la notizia diffusa e un ...

Incidente in autostrada - paura per la campionessa di sci Sofia Goggia. Cosa è successo : Nuovo Incidente automobilistico per Sofia Goggia. La campionessa olimpica di sci italiana è rimasta coinvolta in uno scontro fra diverse automobili mentre si trovava sull’autostrada A4: secondo le prime informazioni la giovane atleta, originaria di Bergamo, ha avuto un Incidente all’altezza di Desenzano, in provincia di Brescia. Il tamponamento sarebbe avvenuto mentre la ventiseienne viaggiava in direzione Milano. Nello schianto sarebbero ...

Sci – Paura per Sofia Goggia! Incidente d’auto sull’A4 : le condizioni della sciatrice : Incidente d’auto per Sofia Goggia rimasta coinvolta in un tamponamento fra più veicoli sull’autostrada A4: fortunatamente la sciatrice italiana non ha riportato alcun trauma Momenti di Paura per Sofia Goggia. La sciatrice italiana è stata coinvolta, nella mattinata odierna, in un tamponamento fra più veicoli sull’autostrada A4, all’altezza di Desenzano del Garda. L’Incidente ha paralizzato il traffico ...

Incidente Musile di Piave - oggi i funeral di Giulia : l’abbraccio tra il papà e Franco Antonello : Sono stati celebrati oggi nel duomo di CastelFranco i funerali di Giulia Zandarin, la 18enne morta nell'Incidente stradale verificatosi a Musile di Piave venerdì scorso. Presente alle esequie anche Franco Antonello, il papà di Alberto, il fidanzato della ragazza che era alla guida della Mercedes su cui viaggiava la sera dello schianto: "L'amore è anche scusare, accettare, e accogliere l'altro per quello che è".Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Bologna : 3 morti e 4 feriti in Incidente - 2 novembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi Bologna: tre persone sono decedute sull'autostrada A13 Bologna-Padova, e 4 sono rimaste ferite, 2 novembre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi A10 : maxi Incidente a Varezze - 5 auto coinvolte : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Sull'autostrada ligure A10, all'altezza di Varazze, si è verificato un maxi tamponamento, 30 ottobre 2019,

Sicilia : sindaco di Poggioreale coinvolto in Incidente su A1 - Miccichè 'in bocca al lupo'/Rpt : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Un grande in bocca al lupo al sindaco di Poggioreale, Mimmo Cangelosi, rimasto vittima di un grave incidente stradale, mentre tornava da Roma dove aveva partecipato alla manifestazione **dei sindaci dei piccoli comuni organizzata da Poste italiane**". Così il presiden