Allegra Luna strega i follower su Instagram

Allegra Luna è l'arma segreta di Antonio Candreva - : Marco Gentile La storia d'amore tra Candreva e Allegra Luna va a gonfie vele come testimonia l'ultimo post su Instagram della ragazza: "Quando le altre ragazze guardano Antonio al parco..." Antonio Candreva ha ritrovato finalmente il sorriso all'Inter e serviva il suo mentore Antonio Conte per farlo. L'esterno 32enne infatti era reduce da una stagione deludente con Luciano Spalletti che gli aveva concesso pochissimo spazio in attacco ...