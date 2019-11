È morta Maria Perego, la creatrice di Topo Gigio

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 7 novembre 2019) Si è spenta, ladi. Nata a Venezia l'8 dicembre del 1923, avrebbe compiuto 96 anni il mese prossimo. A dare la notizia è stato Alessandro Rossi, suo procuratore e amministratore dellasrl. “È avvenuto tutto all'improvviso, fino a ieri sera era al lavoro su mille progetti. Mi hanno chiamato dalla sua abitazione milanese (ma viveva anche in Francia) nel primo pomeriggio perché non si è sentita bene, è stato chiamato il 118, ma è volata via prima. Sono addolorato di non aver fatto in tempo a salutarla. Era come una mamma, lavoravo con lei da 25 anni”, ha raccontato.manovrava, appassionata di pupazzi fin da piccolina, ha manovratoper anni, facendo divertire generazioni di bambini. Dopo i primi passi in teatro, tra la sua città e Roma, la svolta della sua carriera è arrivata proprio col ...

