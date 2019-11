NBA – Rinnovo Beal | il patron degli Wizards svela | “non voleva essere infelice come i

Mercato NBA – Boston Celtics - ufficiale il rinnovo di Jaylen Brown : cifre e dettagli : I Boston Celtics hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Jaylen Brown: il cestista si à legato alla franchigia del Massachusetts per 4 anni Jaylen Brown ha deciso di legare il proprio futuro ai Boston Celtics. Secondo quanto riportato dall’insider ESPN Adrian Wojnarowski, il giovane cestista si è accordato con la franchigia del Massachusetts per i prossimi 4 anni a 115 milioni di dollari complessivi. Nei giorni scorsi ...

NBA – Sacramento Kings - Buddy Hield firma un ricco rinnovo : cifre e dettagli del contratto : Buddy Hield si accorda con i Sacramento Kings: la guardia firma un ricco quadriennale che lo lega alla franchigia californiana “So bene quanto valgo, molto più di quanto messo sul piatto dai Kings”, si era espresso così nei giorni scorsi Buddy Hield davanti ad un’offerta da 90 milioni di dollari propostagli dai Sacramento Kings. La 26enne guardia delle Bahamas reduce da un’importante stagione da 20 punti, 3.5 assist e 5 rimbalzi di media a ...

Mercato NBA – Gli Washington Wizards vogliono blindare Bradley Beal : pronto un maxi rinnovo : Gli Washington Wizards hanno intenzione di blindare Bradley Beal: pronto un maxi rinnovo per soddisfare le sue richieste Un solo anno di contratto e tanti rumors di Mercato, la situazione di Bradley Beal è un vero e proprio grattacapo per gli Wizards. Complice l’infortunio di John Wall, arrivato poco dopo il maxi rinnovo che lo porterà a poter esercitare una player option da 47 milioni fra 3 stagioni, Washington si trova con il ...

Mercato NBA – Detroit Pistons - Drummond non si muove : le parti disponibili a parlare di rinnovo : I Detroit Pistons vogliono trattenere Andre Drummond: il proprietario della franchigia apre al possibile rinnovo Due qualificazioni ai Playoff negli ultimi 4 anni, entrambe le volte due sweep a concludere un’amara postseason. I Detroit Pistons vogliono andare oltre. Gli arrivi di Blake Griffin e coach Casey hanno tracciato la via, quello di Derrick Rose potrebbe essere un innesto sottovalutato ma decisivo. La permanenza di Andre ...

Mercato NBA – Bradley Beal spaventa gli Wizards : la firma sul rinnovo non arriva - la scadenza si avvicina : Bradley Beal spaventa gli Washington Wizards: la firma sul rinnovo del contratto tarda ad arrivare e il 21 ottobre, termine ultimo per la firma, si avvicina Il futuro di Bradley Beal è più incerto che mai. La stella degli Wizards si dovrà caricare la franchigia sulle spalle visto l’infortunio di John Wall, ma è consapevole che proprio grazie alla sua assenza, la prossima annata sarà avara di emozioni. Per questo motivo Bradley Beal ...

Basket NBA su Sky Sport per altri 4 anni - rinnovo fino alla stagione 2022-23 : La National Basketball Association (NBA) e Sky Italia annunciano il rinnovo quadriennale (fino alla stagione 2022-23) dell’accordo per la trasmissione in Italia delle partite di Basket NBA. Grazie a questo accordo, Sky Italia continuerà ad avere in esclusiva il campionato NBA e a essere l'unica destinazione per la versione italiana del sito ufficiale NBA. Ancora più NBA, con la trasmissione di oltre 300 partite live, inclusi ...