Alexa di Amazon testimone di un omicidio | polizia la usa come prova in tribunale

Le Skills di Amazon Alexa ora riconoscono le diverse voci degli utenti : Le Skills di Amazon Alexa sono ora in grado di riconoscere le differenti voci degli utenti, consentendo così di avere un'esperienza personalizzata L'articolo Le Skills di Amazon Alexa ora riconoscono le diverse voci degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Amazon Echo Wall Clock - l’orologio da muro con Alexa arriva in Italia : (Foto: Amazon) arriva ufficialmente anche in Italia Echo Wall Clock ossia l’orologio smart di Amazon in grado di interfacciarsi anche con l’assistente virtuale Alexa. Si può trovare sul sito ufficiale dell’e-commerce per un prezzo piuttosto popolare di 29,99 euro andando ad aggiungere un ulteriore tassello alla famiglia di dispositivi connessi. Di cosa si tratta? Echo Wall Clock è a tutti gli effetti un orologio analogico con ...

Amazon Alexa diventa più smart con timer per accendere e spegnere le luci : Nelle scorse ore Amazon ha messo fine ad una delle mancanze più inspiegabili tra le feature di Alexa con l'aggiunta di nuovi timer per le luci smart L'articolo Amazon Alexa diventa più smart con timer per accendere e spegnere le luci proviene da TuttoAndroid.

Volkswagen Golf serie 8 è più intelligente grazie ad Amazon Alexa : La nuova Volkswagen Golf 8 , che ha fatto da poco il suo debutto, sarà ancora più intelligente grazie all'integrazione con Amazon Alexa, uno dei tanti optional disponibili. L'articolo Volkswagen Golf serie 8 è più intelligente grazie ad Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Termostato WiFi compatibile con Amazon Alexa : quale comprare : Avete acquistato un assistente vocale Amazon e vorreste sfruttarlo anche per controllare la temperatura di casa? Semplicissimo, vi basterà sostituire il vostro vecchio Termostato con un Termostato WiFi compatibile con Amazon Alexa! In questa guida leggi di più...

Presa WiFi compatibile con Amazon Alexa : quale comprare : Se avete acquistato uno speaker intelligente Amazon Echo e volete sfruttarlo per comandare a distanza – o tramite comandi vocali – un vostro elettrodomestico, allora ciò di cui avete bisogno è una Presa WiFi compatibile leggi di più...

Quante volte avete invocato Alexa in un anno? Ce lo dice Amazon : Amazon festeggia il primo anno dell'assistente digitale Alexa qui in Italia che nell'ultimo anno ha risposto a seicento milioni di domande L'articolo Quante volte avete invocato Alexa in un anno? Ce lo dice Amazon proviene da TuttoAndroid.

Promo Amazon : 25% di sconto sulle lampadine smart di Philips e Osram compatibili con Alexa : Amazon sconta fino al 3 novembre lampadine, prese, faretti, led e altri prodotti smart di Osram e Philips Hue

Blink XT2 - la videocamera di sicurezza con Alexa di Amazon - disponibile all’acquisto in Italia : La telecamera di sorveglianza Amazon Blink XT2 è finalmente disponibile all'acquisto L'articolo Blink XT2, la videocamera di sicurezza con Alexa di Amazon, disponibile all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

Da oggi Amazon Alexa e Google Assistant vi leggono le notizie del Corriere dello Sport-Stadio : Da oggi i lettori del Corriere dello Sport-Stadio potranno chiedere a Google Assistant e Amazon Alexa di leggere loro le notizie principali del giorno. L'articolo Da oggi Amazon Alexa e Google Assistant vi leggono le notizie del Corriere dello Sport-Stadio proviene da TuttoAndroid.

Quale Amazon Alexa comprare : Sono passati ormai molti mesi da quando Amazon, il noto colosso americano dell’e-commerce, ha introdotto sul mercato italiano i suoi primi dispositivi Amazon Echo. Reduce dal grande successo iniziale, la famiglia di assistenti vocali Amazon leggi di più...

Amazon Alexa : ancora più intelligente con queste nuove funzionalità : L’avanzato assistente vocale di Amazon continua ad espandere le sue funzionalità con l'introduzione della velocità della...

Amazon sta mettendo Alexa ovunque : Dalle prese della corrente agli occhiali, passando per gli anelli e i forni da cucina: tutte le novità presentate ieri nel suo evento su Echo

Quale Amazon Alexa comprare : Sono passati ormai molti mesi da quando Amazon, il noto colosso americano dell’e-commerce, ha introdotto sul mercato italiano i suoi primi dispositivi Amazon Echo. Reduce dal grande successo iniziale, la famiglia di assistenti vocali Amazon leggi di più...