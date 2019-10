Napoli | senti Cuesta | “Mi piacerebbe molto giocare in azzurro | per adesso non ci penso”

Napoli - senti Alvino : “Tre pali - un salvataggio sulla linea e due occasioni facili sprecate. Tanta sfortuna - ma spesso gli azzurri ci mettono il loro” : Alvino difende il Napoli e si lega alla sfortuna: queste le sue parole Alvino Napoli| Dopo la gara di Champions League degli azzurri terminata 0-0, Carlo Alvino ha così commentato il match su Twitter. Queste le parole del noto giornalista di Tv Luna riportate dalla redazione di Forzazzurri.net. “Tre pali, un salvataggio sulla linea e almeno due facili occasioni per fare gol fallite clamorosamente con Milik e Callejon. Al Napoli gira tutto ...

Infortunio Mario Rui - il Napoli : risentimento muscolare alla coscia sinistra : Il Napoli ha reso noto il primo bollettino sulle condizioni di Mario Rui. Il difensore azzurro stato costretto ad abbandonare il campo a Malcuit nel primo tempo della gara contro il Genk risentimento muscolare alla coscia sinistra. Questa la prima diagnosi per Mario Rui che è uscito nel primo tempo nella gara contro il Genk. Le condizioni del difensore azzurro verranno valutate gradualmente alla ripresa degli allenamenti prevista per ...

Lite Insigne-Marocchi in diretta tv - l’attaccante del Napoli è una furia : “sentire certe cose è un’offesa” [VIDEO] : L’attaccante del Napoli ha risposto per le rime all’attacco di Marocchi, che ha accusato gli azzurri di aver messo poca intensità nel match con il Cagliari Lorenzo Insigne non ci sta e risponde per le rime a Giancarlo Marocchi nel post match tra Napoli e Cagliari, vinto dai sardi grazie ad un colpo di testa nel finale di Lucas Castro. Cafaro/LaPresse Accusato dall’opinionista di Sky Sport di aver messo poca intensità in ...

Serie A - le ultime dai campi : tanti i nazionali assenti - in tre a parte per il Napoli : parte domani alla ‘Continassa’, con il rientro dei primi nazionali, gli azzurri Bonucci e Bernardeschi e il bosniaco Pjanic, il programma di allenamenti per la trasferta di Firenze, primo impegno di un tour de force di 7 partite in 23 giorni per la Juventus, tra campionato e Champions. Mercoledì Sarri ritroverà Ronaldo, Matuidi, Demiral, De Ligt, Emre Can e Szczesny. Dovrà invece attendere giovedì per avere a disposizione i ...

Napoli - Albiol ha già nostalgia : “Ho sentito Koulibaly - deve stare tranquillo. Mi manca l’affetto” : “Con Koulibaly parlo sempre, ci siamo sentiti tutta l’estate. Sappiamo che è uno dei difensori più forti al mondo, deve stare tranquillo e bisogna lasciarlo lavorare”. In un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli il difensore del Villareal Raul Albiol ha consolato il suo ex compagno di squadra Kalidou Koulibaly, dopo l’errore nella sfida di Torino di sabato contro la Juventus. “Questa sosta permetterà alla ...

Juventus-Napoli - Insigne suona la carica : “gara sentita ma non decisiva. Sarri? Vorrei vederlo in campo” : L’attaccante del Napoli ha parlato in vista del big match di domani contro la Juventus, ammettendo di voler vincere segnando un gol Il big match tra Juventus e Napoli si avvicina, domani sera l’Allianz Stadium si vestirà a festa per ospitare quella che potrebbe essere la sfida scudetto. Jennifer Lorenzini/LaPresse Lorenzo Insigne è carico e determinato a far bene, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “contro la ...

CorSport : James continua a sentire Ancelotti - se non ci sarà spazio al Real verrà a Napoli : Nonostante abbia vinto la sua personale battaglia con Zidane James si trova ancora in panchina, non un solo minuto giocato per il colombiano con il Real Madrid in questa stagione. Il che significa nessuna certezza. E questo lo sa bene James che, come riporta il Corriere dello Sport, non ha mai chiuso i suoi rapporti con il Napoli James Rodriguez non ha mai smesso di sentire gli Ancelotti: Carlo, dunque senior, è come un padre, e Davide, quindi ...