Uomo decide di diventare donna | congela il suo seme per diventare mamma

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Si chiama Lea Membrey e ha 20 anni. E’ diventata una delle più famose transgender della Nuova Zelanda. Sin da piccolo ha sempre pensato di non sentirsi a suo agio in quel corpo così ha deciso diuna. Dal 2015 ha iniziato a prendere ormoni femminili e ora è vicinissima alla meta. Presto Lea Membry sarà unaa tutti gli effetti. Lea ha speso una somma esorbitante per decine e decine di interventi di chirurgia plastica alla quale si è sottoposta. Laora che è vicina al traguardo ha un altro desiderio, quello di. Lea Membry ha consegnato il suoin un’apposita banca perchè un giorno molto prossimo vuole. Laha così spiegato il suo sogno :”Voglio sicuramente avere bambini entro i prossimi dieci anni e avere un figlio biologicamente mio sarebbe davvero importante per me. Ho ...

chiccamonopolii : Tutti i giorni, un essere di genere maschile, decide che una donna sana, una donna che vuole vivere debba morire… - FabioRocco86 : RT @keziascanu87: Cara #Cei, l'italia è uno stato laico quindi statece. Almeno sui diritti fondamentali dell'uomo, sull'accanimento terapeu… - brunobando : Netto ridimensionamento di Luigi Di Maio. Allora, se il leader grillino è percepito come l'uomo dell'accordo con la… -