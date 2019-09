Papa Giovanni Paolo II scrisse positivamente di Medjugorje

Fonte : preghiamoinsieme

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il 25 Maggio il sito web www.kath.net ha pubblicato un testo nel quale si diceva: “Le apparizioni dierano credibili per il, come si può vedere dalla sua corrispondenza privata con il famoso giornalista Polacco Marek Skwarnicki e sua moglie Zofia”. Merek e Zofia Skwarnicki hanno pubblicato quattro lettere scritte dalstesso il 30.03.1991, il 28.05.1992, l’8.12.1992 e il 25.02.1994. Questi sono i primi documenti scritti daII a riguardo diad essere stati pubblicati. “Ringrazio Zofia per tutto ciò che è collegato a”, scriveII nella sua lettera datata 28.05.1992 “Sono unito a tutti coloro che pregano là e da là ricevono la chiamata alla preghiera. Oggi comprendiamo meglio questa chiamata”. Nella sua lettera datata 25.02.1994,II scrive riguardo alla guerra nell’ex Jugoslavia: ...

