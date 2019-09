Cagliari | riaperte le indagini sulla morte di Mattia Ennas | era precipitato da una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Lo hanno trovato morto alle 8 del mattino dello scorso 25 agosto ai piedi di un palazzo di periferia, lontano da casa, dopo una notte trascorsa con gli amici in una discoteca del litorale. Una fine inspiegabile per i parenti e per chi lo conosceva bene, archiviata in un primo momento come suicidio dalla Procura di. Ora l’indagine viene riaperta, con l’ipotesi di “decesso in conseguenza di altro reato”. Una formula ampia per far luce sui tanti, troppi misteri che ancora circondano la tragica fine di, 19 anni di Quartu Sant’Elena, città dell’hinterlandtano.era per tutti un ragazzo allegro, solare, senza problemi. Non aveva alcun motivo per suicidarsi, gettandosi dalla cima di un anonimo edificio dalla parte opposta della città, a Mulinu Becciu, quartiere dormitorio a ridosso del polo ospedaliero metropolitano. Un luogo senza attrattive particolari, ...

