Campi Flegrei | aumentano i gas | cresce l' allerta

Campi Flegrei - l’accumulo di magma al di sotto del pericoloso supervulcano potrebbe essere il segno di un’enorme eruzione : Uno dei supervulcani più pericolosi del mondo sembra accumulare magma mentre passa in uno stato di pre- eruzione , secondo quanto svelato da uno studio. Gli scienziati non dicono che sia imminente una grande eruzione , ma suggeriscono che le attuali condizioni ai Campi Flegrei indicano che potrebbe verificarsi un’ eruzione “in un momento indeterminato del futuro”. I Campi Flegrei sono uno dei supervulcani attivi del mondo. Si trovano a circa 14km da ...

Vulcani : testato nei Campi Flegrei il nuovo metodo che prevede come avverranno le eruzioni : Il supervulcano dei Campi Flegrei protagonista di un test per un nuovo metodo che consente di prevedere, con precisione senza precedenti, come avverrà un’eruzione: combinando fisica e statistica, studia il magma per scoprire come si aprirà la strada nella risalita dalle viscere della Terra. La ricerca, i cui risultati sono pubblicati su “Science Advances”, è condotta dall’italiana Eleonora Rivalta, che lavora in Germania, ...