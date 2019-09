Processo Drefgold | il trapper si difende in tribunale | ' Non ho bisogno di spacciare'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) Il 12 settembre 2019, presso ildi Milano, si è tenuta la prima udienza delche vede imputato, all'anagrafe Elia Specolizzi. Ilè accusato di spaccio, dato che il mese scorso gli agenti del commissariato di Rho, guidati dal dirigente Maria Antonietta Scrinci, hanno rinvenuto nella sua abitazione milanese circa 100 grammi di marijuana e 12mila euro in contanti.in aula per la prima udienza Circostanze che, secondo il Pubblico Ministero, rappresenterebbero una prova palese di un'attività di spaccio messa in atto dal giovane pupillo e collaboratore di Sfera Ebbasta, nonché primo artista in assoluto a firmare per la BHMG (acronimo che sta a significare sia 'Billion Headz Money Gang' che 'Billion Headz Music Group'), l'etichetta discografica fondata dal Trap King di Cinisello Balsamo assieme a Charlie Charles. Di tutt'altro avviso l'avvocato ...

