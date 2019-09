Dopo 30 anni restituisce la sabbia rubata in Sardegna | Scusatemi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) GiCarotenuto Un turista veneto che nel 1989 aveva rubato un pugno dirosa dalla spiaggia di Budelli, nel parco della Maddalena, ha restituito il maltolto accompagnandolo con una lettera di scuse: "Chiedo perdono per il mio gesto" "tanticolgo l'occasione per restituirli al Parco scusandomi per il gesto". Si chiude così la lettera che un turista veneto ha inviato al museo naturalistico di Caprera per scusarsi per un episodio risalente a 30fa. Era il 1989 quando Alessandro, questo il nome dell'uomo, era stato in vacanza nel parco della Maddalena, in, precisamente nella spiaggia di Budelli, una delle più belle d'Italia e rinomata non solo per l'acqua cristallina, ma anche per larosa. Come altre persone, Alessandro aveva riempito una bottiglietta di granelli e se l'era portata a casa come souvenir. Un gesto "innocente" che nel ...

