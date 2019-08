Brindisi | sub deceduto a Punta della Contessa | fatale impatto con un natante

Brindisi - trovato morto il sub disperso in mare : Si sono concluse nel peggiore dei modi intorno alle ore 15:30 di oggi 29 agosto le ricerche del sub 58enne disperso da ieri sera nelle acque del mar Adriatico a circa 4 miglia dall'imboccatura est del porto di Brindisi : l'uomo è infatti stato ri trovato morto . Leonardo Marseglia, questo il nome della vittima, ieri si era immerso subito dopo il tramonto nello specchio d'acqua che si trova di fronte alla località denominata Punta della Contessa. ...

Brindisi - sub si immerge per una battuta di pesca e scompare : ricerche in corso : C'è tantissima apprensione a Brindisi per un sub di 58 anni, L.M queste le sue iniziali, che ieri sera aveva deciso di immergersi al largo del porto per una battuta di pesca. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che dell'uomo non ci sia più nessuna traccia. Tutto si è verificato intorno alle ore 22:00 di ieri sera, mercoledì 28 agosto. L'uomo aveva raggiunto il posto scelto per la battuta con un motopesca insieme ad alcuni amici: poi ...