«Cercasi ascolti per ballerine sovraniste» | Heather Parisi ancora contro Lorella

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini : “Cercasi disperatamente ascolti tv”. E Rita Dalla Chiesa la difende : “Alla faccia della solidarietà tra colleghe” : Nuova puntata della battaglia a colpi di tweet tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, le due ballerine per eccellenza della televisione italiana. “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste“, ha cinguettato la showgirl di origini statunitensi, che, riferendosi alle idee politiche della collega, ha commentato gli ascolti del programma “Grand Tour” andato in onda ieri sera su Rai1 ...