Ponte Morandi | Aspi relazione allontana da strallo la causa del crollo

Alla vigilia del 14 agosto un nuovo scontro tra Di Maio e Aspi su Ponte Morandi : Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha ribadito l'intenzione di "avviare al più presto la revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia" dopo la relazione dei periti del tribunale sul crollo del Ponte Morandi di Genova. "Ieri è uscita la relazione dei tre periti chiamati a valutare le condizioni del Ponte Morandi - scrive su Facebook Di Maio - ci sono tante cose all'interno della perizia che mettono i brividi, ma una in particolare: la ...

Ponte Morandi - Di Maio dopo la perizia del Tribunale : “25 anni senza vera manutenzione. Ora revocare concessioni ad Autostrade” : I periti del Tribunale di Genova lo hanno scritto nero su bianco: per quanto riguarda la manutenzione del Ponte Morandi, “gli unici interventi efficaci risalgono a 25 anni fa”. “Ci sono tante cose all’interno della perizia che mettono i brividi“, scrivi Luigi Di Maio su Facebook, ma questa “in particolare“. Per questo il vicepremier M5s chiede di “avviare al più presto il procedimento di revoca delle ...

Ponte Morandi : Per i periti del gip la metà dei cavi era corrosa al 100% : Tra dodici giorni ricorrerà il primo anniversario della tragedia del Ponte Morandi. In un attimo, alle 11,36 del 14 agosto dell’anno scorso, il viadotto sul Polcevera si sbriciolò, divorando 43 vite umane. Oggi, sui giornali, l’esito della perizia degli esperti, chiamati dal Tribunale a giudicare la conservazione del viadotto e la sua manutenzione. La relazione, firmata dai professori Giampaolo Rosati, Massimo Losa e Renzo Valentini, ...

Ponte Morandi - i periti : "Degrado e corrosione" : Tiziana Paolocci La relazione dei tecnici incaricati dal gip: «Difetti esecutivi e scarsa manutenzione» A poco più di dieci giorni dal primo anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova, la città si organizza per commemorare le 43 vittime e alle 11.36 del 14 agosto le campane di tutte le chiese del capoluogo ligure suoneranno «a lutto». Il Consiglio dei ministri ha già deliberato la proroga dello stato di emergenza e il ...

La perizia sul Ponte Morandi : «Fili dei tiranti corrosi e difetti di costruzione» Il crollo : La relazione periti del gip che hanno analizzato i resti del Ponte Morandi di Genova. La replica di Aspi: «La relazione esclude che sia stato lo strallo la causa primaria del cedimento»

