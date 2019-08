Moto2 | ennesimo colpo di scena nella VR46 Riders Academy | Valentino Rossi perde un altro

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Dopo Lorenzo Baldassarri, anche Nicolò Bulega ha deciso di non rinnovare il contratto con la, annunciandolo con una nota ufficiale Launpezzo da novanta e, dopo l’addio di Lorenzo Baldassarri, ecco anche quello di Nicolò Bulega. Il pilota italiano, impegnato quest’anno in, ha deciso di interrompere il proprio rapporto con il team didopo sei anni, preferendo ‘camminare con le proprie gambe’. Alessandro La Rocca /LaPresse Ad annunciarlo è lo stesso 19enne emiliano tramite una nota ufficiale: “laper me è stata come una seconda famiglia, da sei anni ho condiviso insieme a Vale, Uccio, Albi, Barbara e i miei amici e compagni piloti dell’, la maggior parte delle ore tutti i giorni. Da loro ho imparato tantissimo e mi sento un privilegiato per aver fatto parte di questo ...