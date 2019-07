Si amplia la libreria di Huawei StorySign per bambini non udenti

Moro : ‘Caso non è chiuso’ - edizione ‘ampliata’ a novembre in libreria : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – In occasione dell’anniversario dei trent’anni dalla caduta del muro di Berlino – 9 novembre 1989 – le Edizioni Lindau pubblicheranno la nuova edizione di ‘Moro, il caso non è chiuso. La verità non detta’ di Maria Antonietta Calabrò, giornalista per trent’anni al ‘Corriere della sera’, e Giuseppe Fioroni, presidente della Commissione parlamentare ...