Serena Williams e l’abito adatto alle forme di ogni donna

Non potrebbe esistere un’amica migliore di lei! Serena Williams prende le difese di Meghan Markle : Ha creato un po’ di scompiglio la presenza di Meghan Markle alla finale dei campionati di Wimbledon. Tanto è vero che Serena Williams, tennista e amica fidata della duchessa di Sussexm, ha preso le sue difese per cercare di placare le polemiche e i rumor negativi che stavano serpeggiando durante l’evento sportivo.\\ Come ha riportato Grazia, Meghan Markle avrebbe chiesto esplicitamente alle bodyguard di impedire ai presenti di ...

Halep nuova regina di Wimbledon - Serena Williams al tappeto : E' Simona Halep la nuova regina di Wimbledon. Nulla da fare per Serena Williams, che cercava il 24° titolo in singolare in una prova del Grande Slam

Wimbledon 2019 : Simona Halep - il trionfo della tranquillità. Sfuma ancora il sogno dei 24 Slam per Serena Williams : La sorpresa per come è finita la finale del singolare femminile di Wimbledon 2019 è ancora tanta: qualcuno poteva pensare che Simona Halep riuscisse a battere Serena Williams, che comunque partiva da netta favorita, ma nessuno forse poteva ipotizzare che ce l’avrebbe fatta con un doppio 6-2 in soli 56 minuti. Siamo sicuri invece che tanti avessero previsto esattamente questo risultato ma a parti invertite. E invece ha vinto una ragazza che fino ...

Tennis - Simona Halep trionfa su Serena Williams : punteggio netto 6-2 6-2 in appena 56 minuti : Il record dei 24 major vinti in carriera dall'australiana Margaret Court Smith rimane imbattuto. Wimbledon 2019 va alla romena Simona Halep, che sconfigge in finale Serena Williams, conquistando per la prima volta i Championships con il netto punteggio di 6-2 6-2 in appena 56 minuti. Serena - scrive

Simona Halep trionfa a Wimbledon e infrange i sogni di Serena Williams : La finale femminile del torneo di tennis più importante del mondo ha riservato una grande sorpresa. Moltissimi appassionati erano pronti a celebrare la possibile ottava vittoria di Serena Williams a Wimbledon e, soprattutto, il 24° titolo dello Slam che avrebbe proiettato l'americana in testa alla classifica femminile del maggior numero di Slam vinti al pari della Smith Court. Invece, abbiamo assistito alla definitiva consacrazione di una ...

Wimbledon : trionfa Halep - in due set batte Serena Williams : Simona Halep batte in due set Serena Williams ed e' la nuova regina di Wimbledon. La 27enne rumena, si e' imposta sulla 37enne statunitense in meno di un'ora di gioco, per 6-2 6-2. Per la Halep si tratta del secondo titolo del Grande Slam della carriera, dopo il successo al Roland Garros dello scorso anno. Nessuno avrebbe scommesso su di lei alla vigilia della finale di questo Wimbledon che sembrava gia' quasi nelle mani di Serena Williams, ...

Serena Williams battuta in due rapidi set - la regina di Wimbledon è Simona Halep : Simona Halep trionfa per la prima volta in carriera a Wimbledon. La romena, numero 7 del mondo e del seeding, supera in finale la sette volte campionessa, la statunitense Serena Williams, numero 10...

Simona Halep batte Serena Williams in 2 set. È lei la nuova regina di Wimbledon : Simona Halep batte in due set Serena Williams e viene incoronata nuova regina di Wimbledon. La 27enne rumena si è imposta sulla 37enne americana in meno di un’ora di gioco, per 6-2 6-2.Per la Halep si tratta del secondo titolo del Grande Slam della carriera, dopo il successo al Roland Garros dello scorso anno. Serena Williams, da par sua, era a caccia del record di 24 vittorie nello Slam.La vincitrice disputava la sua prima finale a ...

Simona Halep trionfa a Wimbledon - Serena Williams perde un’altra finale Slam : La romena Simona Halep è la nuova campionessa di Wimbledon. La romena con un doppio 6-2 ha battuto Serena Williams.Continua a leggere

Serena Williams battuta in due rapidi set - la regina di Wimbledon è Simona Halep : Simona Halep trionfa per la prima volta in carriera a Wimbledon. La romena, numero 7 del mondo e del seeding, supera in finale la sette volte campionessa, la statunitense Serena Williams, numero 10...

LIVE Serena Williams-Halep 2-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : trionfo a sorpresa per la romena in soli 56 minuti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FINALE 16.12 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA di questo match, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.10 Simona eguaglia l’impresa impossibile di Garbine Muguruza che ha vinto il Roland Garros 2016 battendo Serena e Wimbledon poco più di un anno dopo battendo Venus Williams! 16.08 Strepitosa in difesa Halep nei pochi scambi lunghi e ...

Wimbledon 2019 : Simona Halep nella storia della Romania - Serena Williams sconfitta in finale in meno di un’ora : Simona Halep è la prima giocatrice proveniente dalla Romania a vincere il torneo di Wimbledon. La prossima numero 4 del mondo supera, in soli 55 minuti, Serena Williams, in una finale sostanzialmente dominata. E’ il primo torneo vinto in stagione dalla rumena, ed è anche il più importante della sua vita, conquistato con una prova di altissimo livello e di fronte a un’altra leggenda del tennis del suo Paese, Virginia Ruzici (che vinse ...

Simona Halep firma l’impresa - è la nuova regina di Wimbledon : Serena Williams ancora sconfitta - il 24° Slam è una maledizione : Simona Halep ribalta il pronostico della vigilia e vince la finale di Wimbledon: la tennista romena si impone su Serena Williams con il punteggio di 2-6 / 2-6. Serena manca ancora l’appuntamento con il record di Slam di Margaret Court Il bello del tennis è che spesso i pronostici della vigilia possono essere ribaltati. Quando si entra in campo, specialmente sul centrale di un torneo prestigioso come Wimbledon, non importa quello che sia ...

LIVE Serena Williams-Halep 2-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : trionfo a sorpresa per la romena in soli 55 minuti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Simona eguaglia l’impresa impossibile di Garbine Muguruza che ha vinto il Roland Garros 2016 battendo Serena e Wimbledon poco più di un anno dopo battendo Venus Williams! 16.08 Strepitosa in difesa Halep nei pochi scambi lunghi e sofferti che ha giocato, dall’altra parte una Serena letteralmente irriconoscibile che deve forse dire addio al record dei 24 tornei del Grande ...