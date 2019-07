Castrocaro 2019 in diretta su Rai2 | i finalisti

Fonte : blogo

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sono stati svelati i nomi dei 10che prenderanno parte alla 62esima edizione del Festival di, la cui serata conclusiva è prevista per martedì 3 settembre con unatelevisiva in prima serata sue in contemporanea su Radio2. Si tratta di Alfredo Bruno, 26 anni, di Rende (Cs); Anita Guarino, in arte Anita, 20 anni, di Pomezia (Roma); Debora Manenti, 21 anni, di Cazzago S. Martino (Bs); Gaia Gemmellaro, 18 anni, di Nicolosi (Ct); Giovanni Arichetta, 25 anni, di Torino; Michele Sechi, in arte Mike Baker, 21 anni, di Vico Pisano (Pi); Nicole Frendo, 17 anni, di Malta; Riad Souala, 23 anni, di Vicenza; Roberto Tornabene, in arte Berna, 17 anni, di Mascali (Ct); Rosario Canale, in arte Kram, 27 anni, di Reggio Calabria.Alla conduzione dell'evento, come anticipato da Blogo, la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino; per loro si tratta del ...

