Un domatore del circo Orfei è stato ucciso da 4 tigri durante le prove nel barese

Bari - domatore del Circo Orfei ucciso da tigri a Triggiano. “Le stava addestrando” : Un domatore di tigri è stato azzannato da uno dei suoi felini ed è morto. È successo nel tardo pomeriggio di oggi a Triggiano, cittadina del barese in cui ha fatto tappa il Circo Orfei , per cui l’uomo lavorava. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo che e’ deceduto dopo qualche ora dall’aggressione. Ettore Weber, di 61 anni, era impegnato nell’addestramento di quattro tigri nelle prove dello spettacolo. Secondo una ...

Bobby Diamond è morto : addio al piccolo domatore di Furia Cavallo del West : addio a Bobby Diamond: indimenticabile interprete di Furia Cavallo del West Robert Leroy Diamond, noto al grande pubblico come Bobby Diamond, si è spento all’età di 75 anni. Era una delle icone delle televisione americana in bianco e nero. Bambino prodigio, debuttò come attore a soli nove anni nel film Il più grande spettacolo del […] L'articolo Bobby Diamond è morto: addio al piccolo domatore di Furia Cavallo del West proviene da ...