De Laurentiis | “Manolas-Koulibaly che coppia! Valuto offerte per Allan e Insigne James?

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Desul calciomercato azzurro Il presidente del Napoli Aurelio Deha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento alla Camera dei Deputati. Ecco alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato azzurro: “Manolas euna grande coppia.? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c’è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare però anche il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne tanti” – Il presidente poi apre una parentesi su un eventuale apertura alla possibile partenza di– “Se l’offerta – precisa De– è in un contesto di mercato che mi consente di correre ai ripari in tempo, si possono anche prendere anche ...

