Roland Garros – Prestazione perfetta di Zverev | il tedesco chiude la pratica Ymer in due

Roland Garros 2019 - fuori al primo turno in doppio Marco Cecchinato ed Andreas Seppi : Dura appena 55 minuti il torneo di doppio maschile del Roland Garros per la coppia tutta italiana composta da Marco Cecchinato ed Andreas Seppi: i due azzurri vengono battuti al primo turno, nettamente, dalla coppia testa di serie numero 13 formata dal transalpino Nicolas Mahut e dall’austriaco Jurgen Melzer, che si impongono con un duplice 6-2. Nel primo set partono anche bene gli azzurri, che trovano subito il break, ma poi entrambi i ...

Roland Garros – Serena Williams sul velluto contro Karumi Nara - la statunitense accede al terzo turno : Nessun problema per Serena Williams nel secondo turno del Roland Garros, la statunitense supera in due set la giapponese Nara Serena Williams non ha problemi a superare nel secondo turno del Roland Garros Karumi Nara, tennista giapponese numero 238 del ranking WTA. Tutto semplice per la statunitense, che impiega un’ora e sette minuti per stendere la propria avversaria, battuta con il punteggio di 6-3, 6-2. Match dunque a senso unico ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Thiem e Osaka avanzano. Djokovic in vantaggio con Laaksonen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

Roland Garros 2019 - immenso Salvatore Caruso! Annichilito Gilles Simon - ora sfida con Novak Djokovic? : Grande impresa del nostro Salvatore Caruso al Roland Garros: il qualificato azzurro nel secondo turno del torneo sulla terra rossa parigina elimina il transalpino Gilles Simon in due ore e venti minuti di gioco con lo score di 6-1 6-2 6-4 e si regala, con ogni probabilità il serbo Novak Djokovic al terzo turno (il numero uno ATP è avanti di un set al momento con lo svizzero Henri Laaksonen). Nel primo set l’azzurro fa capire subito che la ...

Roland Garros – La favola di Salvatore Caruso continua - l’azzurro sente Simon e vola al terzo turno : L’azzurro numero 147 del ranking ATP, proveniente addirittura dalle qualificazioni, stende in tre set il francese Simon e stacca il pass per il terzo turno Se questo è un sogno, non svegliatelo! Salvatore Caruso avanza al terzo turno del Roland Garros, asfaltando in tre set niente meno che Gilles Simon. L’azzurro numero 147 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, non lascia scampo al transalpino superandolo nettamente con ...

Roland Garros - il bambino è schiacciato dalla folla di fan ma Wawrinka se ne accorge. E reagisce così : Roland Garros, il pubblico sugli spalti è tutto per lui. Stan Wawrinka ha appena battuto in tre set, nel secondo turno, Christian Garín. E a fine partita i fan sono accalcati a bordo campo per un autografo o un selfie. Il tennista svizzero, però, si accorge che un bambino è schiacciato dalle persone contro i cartelloni pubblicitari. Wawrinka gli va incontro e lo prende in braccio, portandolo verso la terra battuta. Il bambino, spaventato e ...

Roland Garros – Tutto semplice per Ashleigh Barty - l’australiana non lascia scampo alla Collins : La tennista australiana avanza facilmente al turno successivo del Roland Garros, superando agevolmente la Collins in due set Tutto facile per Ashleigh Barty nel secondo turno del Roland Garros, l’australiana non lascia scampo alla statunitense Collins superandola con il punteggio di 7-5, 6-1. Un match a senso unico a favore della numero 8 del ranking WTA, capace di imporsi in un’ora e venti minuti di gioco, lasciando solo le ...

Roland Garros – Naomi Osaka soffre ma stacca il pass per il terzo turno - l’Azarenza si arrende in tre set : La numero uno del ranking WTA stende in tre set la coriacea Azarenka, passata in vantaggio prima di essere ribaltata dalla giapponese Prima soffre, poi stacca il pass per il terzo turno del Roland Garros 2019. Naomi Osaka rimane in tabellone, battendo in tre set una coriacea Vika Azarenka riuscita a passare in vantaggio di un set, prima di essere stesa in rimonta dalla numero 1 del ranking WTA. Il match termina 4-6, 7-5, 6-3 per la ...

Roland Garros – Thiem avanza a fatica al terzo turno - servono quattro set all’austriaco per battere Bublik : Il tennista austriaco supera con qualche patema il proprio avversario kazako, staccando così il pass per il terzo turno dove affronterà Cuevas Dominic Thiem avanza al terzo turno del Roland Garros, superando non senza patemi il kazako Bublik. Un match emozionante e ricco di colpi di scena, risolto dall’austriaco dopo due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3, 7-5. Parte bene il numero 4 del ranking, che scappa avanti ...

