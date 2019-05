Pedullà | “Sarri infuriato per colpa di Higuain”

ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ripetiamo da giorni che Alfredoè uno dei giornalisti se non il giornalista più informato su Maurizio Sarri. E lo ha confermato questa sera, quando ha fornito la sua versione dell’incazzatura di Sarri nell’allenamento di rifinitura della finale di Europa League che si disputerà stasera tra Chelsea e Arsenal. Una lite tra David Luiz e Higuain, che Sarri non ha gradito. Secondo, Sarri si è allontanato furiosamente dal campo perché arrabbiato con Gonzalo Higuain. Ecco che cosa ha scritto il giornalista del Corriere dello Sport sul suo sito: Un allenamento infuocato, lo scontro tra David Luiz e Higuain per un intervento pericoloso del Pipita. E Sarri che si è, ha lanciato due volte il cappellino visibilmente turbato. C’è una motivazione: Sarri aveva già memorizzato il nervosismo di Higuain, sempre in allenamento, prima di partire per Baku. E alla ...

