Tina Colombo ha perso il bambino che aspettava da Tony

Nozze trash - l'annuncio di Tina Colombo : «Ho perso il bambino per colpa delle polemiche» : Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, ha comunicato nei giorni scorsi attraverso Instagram, in seguito alle tante richieste dei suoi fan, che ha purtroppo perso il bambino...

Tina Rispoli - moglie Tony Colombo/ Il figlio resta in carcere : "È pericoloso" : Tina Rispoli, il figlio della moglie Tony Colombo resta in carcere: "È pericoloso". Aveva aggredito rivale in amore staccandogli orecchio a morsi.

Tony Colombo - resta in carcere il figlio di Tina Rispoli accusato di aver staccato a morsi l’orecchio di un rivale : “Potrebbe rifarlo” : resta in carcere Crescenzo Marino, il figlio 23enne del defunto boss di Secondigliano Gaetano Marino e di Tina Rispoli, ora moglie – con un matrimonio che ha suscitato grandi polemiche – del cantante neomelodico Tony Colombo. Il giovane è accusato di lesioni personali gravi ai danni di un altro giovane, suo rivale in amore, al quale ha strappato a morsi parte di un orecchio al culmine di una violenta lite. Il gip di Napoli Nord ...

Tony Colombo - la moglie Tina Rispoli difende il figlio arrestato : “Orecchio staccato a morsi? Posso solo riderci sopra” : “Io so chi è mio figlio e Posso solo riderci sopra. Ormai è una croce: una sciocchezza ne fanno una tragedia“. Cosi ha detto Tina Rispoli, la vedova del boss che si è recentemente risposata con il cantante neomelodico Tony Colombo, commentando su Instagram l’arresto del figlio Crescenzo Marino fermato dopo che avrebbe staccato a morsi l’orecchio del rivale in amore. Marino, 23 anni, è il figlio del defunto boss Gaetano ...

Arrestato il figlio di Tina Colombo - ma lei racconta su Instagram la sua verità : Non si sono ancora placate le polemiche sul matrimonio tra Tina Rispoli e Tony Colombo , che l'attenzione è di nuovo tornata sulla fresca coppia. È stato infatti Arrestato il figlio di Tina, Crescenzo ...

Tony Colombo - arrestato a Napoli il figlio della moglie Tina Risopoli : ha strappato l’orecchio a morsi al rivale in amore : È accusato di aver staccato a morsi l’orecchio del suo rivale in amore. Per questo è stato fermato a Napoli Crescenzo Marino, il figlio di Tina Rispoli, la vedova del boss che si è recentemente risposata – con un matrimonio all’insegna del trash che ha suscitato grandi polemiche – con il cantante neomelodico Tony Colombo. Il 23enne è il figlio del defunto boss Gaetano Marino, ucciso nell’agosto del 2012 a Terracina. Il ...

Tony Colombo e Tina Rispoli - le nozze trash/ Il cantante ribadisce 'Tutto in regola' : Tony Colombo e Tina Rispoli, proseguono le polemiche attorno alle nozze trash di Napoli. Il cantante neomelodico si difende

Matrimonio Tony Colombo e Tina Rispoli/ Video - la coppia "neomelodica" non ci sta! : Matrimonio trash a Napoli per Tony Colombo e Tina Rispoli: agenti di polizia penitenziaria tra i musicisti in corte, nuova polemica.

Tina RISPOLI/ Moglie di Tony Colombo - 'è incinta - ma...' - Live Non è la D'Urso - : TINA RISPOLI Moglie di Tony Colombo dà appuntamento nel salotto di 'Live - Non è la D'Urso' per mostrare i filmati del matrimonio e le autorizzazioni...

Nozze trash - Tony Colombo attacca de Magistris : 'È un bugiardo - doveva sposarci'. E poi : 'Io e Tina aspettiamo un figlio' : ' Il Sindaco di Napoli è un bugiardo. Non ho inventato nulla nè ho voluto farmi pubblicità addosso a nessuno, ho qui tutte le carte, doveva sposarci lui '. Tony Colombo il cantante neomelodico finito ...

Live Non è la D’Urso - Tony Colombo dopo le nozze : “Tina è incinta” : Tony Colombo a Live Non è la D’Urso annuncia la gravidanza della moglie Tina dopo le nozze spettacolari che hanno fatto molto discutere, Tony Colombo e la moglie a Live Non è la D’Urso hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Tina Rispoli è incinta, ma questi giorni sono stati davvero ed è stata male. Il cantante neomelodico ha dichiarato: “Non ce l’ho con il sindaco perchè non sono una persona che porta ...