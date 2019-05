Ceferin | «Non vogliamo danneggiare il calcio europeo»

calcioefinanza

(Di venerdì 17 maggio 2019)futuro coppe europee – Il presidentee l’amministrazione UEFA hanno incontrato oggi i presidenti e i segretari generali delle 55 Federazioni nazionali della UEFA a Budapest, per discutere la riforma delle competizioni europee per club dopo il 2024, oltre alla nuova strategia per ilfemminile. Aleksander Čeferin, ha dichiarato a questo proposito: … L'articolo: «Nonil» è stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

Alemilanista86 : RT @chrisACM1899: Non appena il FPF verrà smontato e i presidenti torneranno a immettere tutti i soldi che desiderano ogni singola estate,… - chrisACM1899 : Non appena il FPF verrà smontato e i presidenti torneranno a immettere tutti i soldi che desiderano ogni singola es… - bakshihrundi1 : @rwivkw @SimoneFracassi @tcarapezza @AdamSic58 Ma è così infatti. Quando non si conoscono i numeri partono le inter… -