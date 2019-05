huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) Un ragazzo arrivato adolescente in Italia dall’Eritrea, oggi è uno degli animatori interculturali de “La Giostra”, asilo multiculturale e plurilingue tra i più all’avanguardia del panorama italiano e sede fiorentina del progetto “E se diventi farfalla”.geta () ha 22 anni, dopo un percorso formativo e di volontariato in vari contesti, lavora oggi al progetto dedicato al contrasto della povertà educativa minorile finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che coinvolge ea confronto esperienze di ben 9 regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana).Al centro di tutto la creatività come risorsa per combattere la povertà: disegni, video animati, esperienze sensoriali e multiculturali e tanti ...

Eugenio57 : RT @HuffPostItalia: Mulu, l'educatore artista che si mette in gioco per i bambini - Eugenio57 : Mulu, l'educatore artista che si mette in gioco per i bambini - Eugenio57 : Mulu, l'educatore artista che si mette in gioco per i bambini -