xntgo : Roma - Napoli Collegamenti 1-1 Periferia 1-0 (2-1) Centro 1-0 (3-1) Trasporti 0-1 (3-2) Metro 0-1 (3-3) Manutenzion… - romadailynews : Traffico Roma del 07-05-2019 ore 17:30: BILITÀ ROMA MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 17:20 SS DALLA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-05-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 16:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E PONTE UMBERTO PRIMO DIREZIONE PONTE FLAMINIO. BREVI RALENTAMENTI ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. IN ZONA TORRINO RIAPERTA VIA DI DECIMA RIMASTA CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE TRA VIALE CAMILLO SABATINI E VIA GIUSEPPE LOPRESTI DIREZIONE EUR. Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. IN ZONA TORRINO RIAPERTA VIA DI DECIMA RIMASTA CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE TRA VIALE CAMILLO SABATINI E VIA GIUSEPPE LOPRESTI DIREZIONE EUR. Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. IN ZONA TORRINO, A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DI DECIMA TRA VIA CAMILLO SABATINO E VIA GIUSEPPE LOPRESTI IN ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. IN ZONA TORRINO, A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DI DECIMA TRA VIA CAMILLO SABATINO E VIA GIUSEPPE LOPRESTI IN ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ANCORAMOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PISANA E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE INVECE TRA PISANA E AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA PER DIFFICOLTÀ ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ANCORAMOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PISANA E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE INVECE TRA PISANA E AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA PER DIFFICOLTÀ ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E , TRA LO SV PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE POI NELEL DUE ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE PER Traffico E INCIDENTE TRA CASILINA E PONTINA . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA TRIONFALE E PESCACCIO, TRA LO SV PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA Traffico IN ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE PER Traffico E INCIDENTE TRA CASILINA E PONTINA . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA TRIONFALE E PESCACCIO, TRA LO SV PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA Traffico IN ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 7:50 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E PONTINA ANCHE PER INCIDENTE . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico TRA AURELIA E PISANA E TRA LO SV DELLA A24 E CENTRALE DEL LATTE CODE SULLA DIRAMAZIONE DELLA A1 TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE VERSO Roma. ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDì’ 7 MAGGIO ORE 7:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO PRIMI RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE VERSO Roma. INCOLONNATO IL Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA ALLE PORTE DI Roma NORD CI SONO CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A LA GIUSTINIANA IN USCITA DALLA CITTÀ; ANALOGA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA. NELLA ZONA DI S. ALESSANDRO CODE PER INCIDENTE SU VIA RINALDO D’AQUINO ALL’ ALTEZZA DELLA ROTATORIA ...