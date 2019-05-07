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Traffico Roma del 07-05-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 17 | 30 BILITÀ Roma MARTEDÌ  7 MAGGIO ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 07-05-2019 ore 17:30 (Di martedì 7 maggio 2019) BILITÀ Roma MARTEDÌ  7 MAGGIO ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E PONTE UMBERTO PRIMO DIREZIONE PONTE FLAMINIO. BREVI RALENTAMENTI  SU VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI GUANELLA  NELLE DUE DIREZIONI. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI. E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI  TRA LA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE AL FORO ITALICO IN SVOLGIMENTO  LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA. NUMEROSI I PROVVEDIMENTI  AL Traffico IN ZONA, IN PARTICOLAR MODO SUL ...
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