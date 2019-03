MotoGP | Prove Libere GP Argentina | orari | tv e streaming Come vederle su Sky e TV8

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Comincia domani il weekend dell’attesissimo Gran Premio d’2019, secondo round della stagione per il Motomondiale. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, tappa del Mondiale dal 2014, andrà in scena il secondo capitolo della sfida tra Honda e Ducati ed in particolare tra il campione iridato Marc Marquez ed il leader del Campionato Andrea Dovizioso. Il forlivese ha cominciato nel migliore dei modi la stagione imponendosi all’esordio a Losail in volata proprio davanti al fenomeno iberico, ma non sarà semplice difendere il primato in classifica su una pista storicamente molto ostica per il “Dovi”. Si profila un weekend entusiasmante e ricco di colpi di scena in linea con le precedenti edizioni, in cui anche il meteo variabile ha spesso giocato un ruolo decisivo per mischiare i valori in campo.Il venerdì del Gran Premio d’2019 ...

soupipo007 : RT @gponedotcom: Rossi e il 'giallo' Yamaha: 'Serve migliorare ovunque': Valentino svela una passione per i libri polizieschi e avverte: 'd… - miy226 : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | #Rossi: 'Dobbiamo lavorare sulle prove. Se in #Qatar fossi partito più avanti...' - miy226 : RT @gponedotcom: Rossi e il 'giallo' Yamaha: 'Serve migliorare ovunque': Valentino svela una passione per i libri polizieschi e avverte: 'd… -