Caso Diciotti | il Senato ' salva' Salvini | no all' autorizzazione a procedere

Caso Diciotti - il Senato nega l'autorizzazione<br> a procedere contro Salvini : Ore 13:21 - Il Senatore Maurizio Gasparri ha comunicato che il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini perché sono già arrivati 232 voti a favore della sua proposta. Gasparri, presidente della Giunta per le immunità, ha presentato la sua relazione spiegando che il no all'autorizzazione "si basa sull'articolo 96 della Costituzione, che regola la responsabilità dei ministri, e sulla ...

L'aula di Palazzo Madama ha respinto a maggioranza assoluta l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Il dato è desumibile dal tabellone elettronico del Senato. La conferma arriva dal presidente del gruppo Pd Andrea Marcucci. "Cinque stelle e Forza Italia sono paladini di Salvini", commenta.

“Io amo l'Italia” - la spericolata difesa di Salvini sul Caso Diciotti : [Pubblichiamo l'intervento di Matteo Salvini in aula al senato durante la discussione sulla Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Il ministro dell'Interno ha preso la parola dal suo scranno da senatore e no

Matteo Salvini al Senato sul Caso Diciotti : "Pronto a rifarlo per difendere l'Italia e i miei figli" : Prima del voto al Senato sul caso Diciotti, il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania per l'ipotetico reato di sequestro di persona, in aula parla il diretto interessato, Matteo Salvini: "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qu

Caso Diciotti in Senato - si vota sul processo a Salvini : "Scusate se leggo - mi emoziono" : L'intera giornata del Senato della Repubblica è dominata dal Caso Diciotti, con l'aula di Palazzo Madama chiamata a decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese senza proclamazione immediata del risultato. Infatti i Senatori che non hanno partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai Senatori ...

Caso Diciotti - oggi il Senato salverà Salvini dal processo per sequestro di persona : Il Senato della Repubblica si appresta a negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona in relazione al Caso Diciotti. Decisiva la posizione del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia, che voteranno contro la richiesta del Tribunale dei ministri di processare il leader leghista.Continua a leggere

