Traffico Roma del 11-03-2019 ore 10 | 30

(Di lunedì 11 marzo 2019) VIABILITÀLUNEDI 11 MARZOORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, E CODE UN NUOVO INCIDENTE’ AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLZIONE INTERNA, CON POSSIBILE CHIUSURA DELLA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLO STADIO FORTI RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE: SU VIA DEI PRATI FISCALI, LUNGHE CODE DA VIA DELLA BUFALOTTA SULLA SALARIA CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE, IN USCITA DALLA CITTA’ CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA VIA ANGNINA – E PERDALLA DIRAMAZNORD ALLA TIBURTINA IN ...

