Napoli | ecco il racket delle pizzerie | anche i rivali dei Sibillo imponevano tangenti su

Sassuolo-Napoli - Davide Ancelotti : “ecco perchè abbiamo scelto un centrocampo di quantità” : Pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro il Sassuolo, l’attaccante Insigne ha risposto a Berardi. Al termine della partita non si è presentato l’allenatore Carlo Ancelotti ancora scosso per la scomparsa di Alberto Bucci. Ecco le dichiarazioni di Davide Ancelotti, figlio dell’allenatore del Napoli e vice: “Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo ...

Sassuolo-Napoli streaming : ecco dove vedere il match - no Rojadirecta : SASSUOLO NAPOLI streaming – Reduce dal ko nello scontro diretto con la Juventus, il Napoli di Carlo Ancelotti va a far visita al Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 27ª giornata di Serie A. Sassuolo-Napoli è in programma domenica 10 marzo 2019, fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. De Zerbi dovrà fare i conti con qualche problema di […] More

Il Napoli spazza via il Salisburgo : secco 3-0 e quarti di finale ipotecati : Il Napoli di Carlo Ancelotti non sbaglia l'approccio in casa contro il temibile Salisburgo che viene sconfitto per 3-0 frutto delle reti di Milik, alla prima gioia stagionale in Europa, di Fabian Ruiz ...

E’ un Napoli devastante : secco 3-0 al Salisburgo - quarti più vicini! [FOTO] : 1/26 Cafaro/LaPresse ...

Europa League 2019 : ottavi al via con Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo. Ecco il programma TV : Milik Anche la Uefa Europa League 2019 arriva all’appuntamento con gli ottavi di finale, che vedono impegnati l’Inter sul campo dell’Eintracht Francoforte e il Napoli in casa contro il Salisburgo. Le due partite, insieme alle altre in programma, sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di Carlo Ancelotti, trasmesso anche in chiaro su Tv8. Europa League in tv: le partite di giovedì 7 marzo 2019 Ecco dove ...

Clamoroso Hamsik : “Ecco perchè ho lasciato il Napoli” : Marek Hamsik, intervistato ai microfoni di “Il Mattino”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo addio al Napoli e per spiegare la sua scelta nel sposare la nuova avventura in Cina. Il centrocampista slovacco è stato chiaro: “Se avessimo lottato per lo scudetto la Cina avrebbe potuto aspettare”. Insomma, un […] More

Campania - ecco 410 milioni per 4 nuove stazioni della metro da Aversa a Napoli : La Regione Campania investirà 410 milioni di euro per completare quattro nuove stazioni della linea metroCampania NordEst portando i treni che vengono da Aversa, passando per Giugliano,...

Il Napoli ospita il Salisburgo : ecco dove seguire la gara di Europa League : Non c’è tempo per rifiatare per il Napoli, reduce dalla sconditta in campionato contro la Juventus dove non sono mancate le polemiche, ma chiamato a una pronta occasione di riscatto già domani in Europa League. Al San Paolo arriva il Salisburgo, formazione da affrontare con la dovuta concentrazione: già un anno fa, infatti, gli austriaci […] L'articolo Il Napoli ospita il Salisburgo: ecco dove seguire la gara di Europa League è stato ...

Ottavi di finale di Europa League – Giovedì il Napoli sfida il Salisburgo - il match anche in chiaro : ecco dove seguirlo : Napoli-Salisburgo in diretta ed in chiaro su Tv8: ecco quando e come seguire gli Ottavi di finale di Europa League E’ il Napoli il grande protagonista su TV8 degli Ottavi di finale di Europa League. La gara di andata tra la squadra di Carlo Ancelotti e il Salisburgo, in programma allo stadio San Paolo, va in onda, in diretta e in chiaro per tutti, Giovedì 7 marzo, alle ore 21.00. Pre-partita, all’interno di studio Europa ...

Ecco perché Napoli-Juventus non sarà mai una sfida normale : Nel momento in cui l?arbitro Rocchi ha tirato fuori il secondo cartellino rosso e ha espulso Pjanic è cominciata la partita del Napoli. Dieci contro dieci, finalmente ad armi pari,...