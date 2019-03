romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2019) VIABILITÀDOMENICA 10 MARZOORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI INTENSO ILSULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA IN CITTÀ. CI SONO DIFFICOLTÀ SULLA FLAMINIA, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL BIVIO PER SACROFANO E PRIMA PORTA. SULLA DIRAMAZIONENORD CODE A TRATTI PERINTENSO TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO DI IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE. SITUAZIONE ANALOGA SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE DA TORRENOVA ALL’IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA. ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA – NELLA ZONA SUD – A PARTIRE DALL’USCITA PONTINA EUR SINO ALLO SVINCOLONINA. SULLAFIUMICINO CODE PERINTENSO TRA LA NUOVA ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Salaria rallentamenti fra Via Cortona e Aeroporto Roma Urbe > Via del Foro Italico ­ #luceverde - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 10-03-2019 ore 18:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 18:30', su #spreaker… -