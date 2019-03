Messa in sicurezza del teatro comunale di Vittoria

Milano - Messa alla gogna da Salvini : "Dovrebbe tenere alla sicurezza e invece scatena gli odiatori contro una donna" : Presa di mira sui social del ministro per la seconda volta, riceve migliaia di insulti a sfondo sessuale, minacce e commenti sull'aspetto estetico. "Mi fa orrore pensare che chi ha un ruolo istituzionale possa usare il potere per mettermi a rischio così"

BCsicilia dona al Comune di Altavilla Milicia il progetto di Messa in sicurezza del medievale ponte S. Michele : BCsicilia ha donato al Comune di Altavilla Milicia il progetto di messa in sicurezza del medievale ponte di S. Michele che versa da tempo in un notevole stato di degrado e presenta una serie di dissesti che ne potrebbero causare il crollo. BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ha organizzato nel corso del tempo, insieme al Comune di Altavilla Milicia, una serie di manifestazione al fine ...

Maltempo Emilia Romagna : 51 milioni per interventi urgenti per la Messa in sicurezza del territorio : Oltre 51 milioni disponibili, quest’anno, per interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, in seguito agli episodi di Maltempo che hanno colpito l’Emilia-Romagna tra il 2017 e il 2018. Di questi, quasi 11 milioni serviranno per continuare i lavori più urgenti nelle zone danneggiate dagli eventi meteo eccezionali verificatisi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, su tutte le province dell’Emilia-Romagna. Altri 40 ...

Sopralluogo per la Messa in sicurezza del Teatro di Vittoria : Sopralluogo al Teatro Vittoria Colonna a Vittoria chiuso dal 23 novembre scorso per il tetto danneggiato da infiltrazioni d'acqua. Avviato iter lavori

Sicilia : Musumeci - 'ok a Messa in sicurezza costone belvedere Butera' : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Sarà messo in sicurezza il costone che da piazza “Giudice Costa”, il belvedere di Butera, scende fino a lambire la strada provinciale che consente l'accesso al Comune del Nisseno. I lavori di consolidamento, per un importo di circa 550mila euro, sono stati assegnati al

Dalla Regione 7 milioni di euro per la Messa in sicurezza delle dighe : Approvata la delibera. Le piccole dighe della Sardegna saranno messe in sicurezza e gestite dai comuni: sono 7 i milioni di euro del Patto per la Sardegna stanziati a questo scopo Dalla Giunta, con ...

Sondrio : sopralluogo frana Valmasino - presto Messa in sicurezza (2) : (AdnKronos) - "La situazione resta attualmente sotto monitoraggio costante -ha spiegato Foroni- e, in seguito al sopralluogo, Regione Lombardia ha immediatamente deciso di intervenire con 75mila euro per un pronto intervento di disgaggio, che potrebbe venire effettuato già da domani. Successivamente

Sondrio : sopralluogo frana Valmasino - presto Messa in sicurezza : Milano, 5 feb. (AdnKronos) - E' stato effettuato stamattina, da parte dei tecnici della Direzione generale Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, un sopralluogo nel Comune di Valmasino (Sondrio), presso la frazione Cataeggio, interessata ieri, lunedì 4 febbraio, da una frana staccatasi

Nell'Isola quarantatré ponti di nessuno. Incognita sulla Messa in sicurezza - Sardiniapost.it : In Sardegna ci sono quarantatré ponti di nessuno per i quali non si sa chi debba occuparsi delle manutenzioni. Il dato, pubblicato nella rubrica Dataroom del Corriere della Sera , emerge da un ...

Maltempo - Giuseppe Conte annuncia un piano nazionale per la Messa in sicurezza del territorio : Dopo i disagi causati dal Maltempo in tutta Italia, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene annunciando che a febbraio verrà messo in campo un piano per le messa in sicurezza del territorio da parte del governo: "Vogliamo e dobbiamo rendere il nostro territorio più sicuro e protetto”.Continua a leggere

PAPA FRANCESCO PARTE PER GLI EMIRATI ARABI/ Visita storica - Messa davanti a 135mila persone : rischi sicurezza? : PAPA FRANCESCO PARTE per gli EMIRATI ARABI Uniti: il primo Santo Padre in Visita in ARABIa. Dubbi sulla sicurezza, Messa davanti a 135mila persone.

Edificio Ex penicillina : nei giorni scorsi denunciata proprietà per mancata Messa in sicurezza : Roma – La Polizia Locale, Gruppo Tiburtino, scaduti i termini previsti per la messa in sicurezza dell’area da parte dell’ente privato proprietario dell’ ex fabbrica di penicillina di via Tiburtina 1040, aveva già proceduto nei giorni passati a denunciare il responsabile, per inottemperanza a quanto previsto dal provvedimento dell’Amministrazione Capitolina emesso lo scorso novembre. Questa mattina agenti della Polizia ...

Investimenti - c’è il decreto che distribuisce 400 milioni ai piccoli Comuni per Messa in sicurezza di scuole e strade : I Comuni con meno di 20mila abitanti avranno accesso a fondi per un totale di 400 milioni con cui mettere in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha infatti firmato il decreto che sblocca le risorse previste dalla legge di Bilancio e ha scritto ai 7.402 sindaci dei Comuni interessati dal provvedimento. Sono state poi pubblicate sul sito del Viminale le risposte ai quesiti più ...

Calabria : frana sulla SS107 “Silana Crotonese” - proseguono i lavori per la Messa in sicurezza : proseguono i lavori per la messa in sicurezza del versante al km 2,200 della SS107 “Silana Crotonese” nel comune di Paola, chiusa al traffico da giovedì sera tra Paola e San Sili (CS), a seguito della caduta di materiale roccioso che ha interessato la sede stradale. Le squadre Anas e i rocciatori hanno completato ieri sera la fase di disaggio di massi pericolanti e nel corso della giornata proseguiranno le attività di rimozione del materiale ...