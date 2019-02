Speciale difesa | relazione intelligence | in 2018 avvio operativo del Nucleo per sicurezza

Speciale difesa : ministro turco su Siria - soluzione politica è 'essenziale' con nuove elezioni e governo legittimo : Monaco, 18 feb 15:30 - , Agenzia Nova, - La soluzione diplomatica e politica del conflitto in Siria è "essenziale" e occorre per portare il paese a nuove elezioni e alla nomina... , Geb,

Speciale difesa : Libia - procura Tripoli ordina custodia cautelare per capo Autorità libica per gli investimenti : L' Autorità d'investimento della Libia è stata istituita nel 2006 per gestire le ingenti somme accumulate dai proventi della vendita petrolifera, integrando l'economia libica nel sistema finanziario ...

Speciale difesa : Grecia - ministro Pappas - assicurata maggioranza in parlamento per ratifica accordo di Prespa : Lo ha dichiarato il ministro per la Politica digitale, telecomunicazioni e i media ellenico, Nikos Pappas in un'intervista all'emittente pubblica "Ert". Pappas ha osservato che tutte le parti sono a ...