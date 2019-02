Inflazione - Istat stima aumento dei prezzi spinto dai beni alimentari come verdura e frutta : +0 - 2% a febbraio - +1 - 1% su anno : spinto dai beni alimentari e in particolare dai vegetali freschi, quindi frutta e verdura, il tasso di Inflazione risale a febbraio. I dati provvisori dell’Istat mostrano un aumento dell’indice dei prezzi al consumo dell’1,1% su base annua (dallo 0,9% di gennaio) e una crescita su base mensile dello 0,2%. Continuano così oscillazioni dell’Inflazione dovute alle componenti più volatili, come l’energia e appunto gli alimentari freschi, al netto ...

A febbraio aumento dei prezzi del carrello spesa al 2 - 1% - Sky TG24 - : Secondo i dati provvisori dell'Istat, nel mese corrente si segnala un complessivo aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'1,1% su base annua. Le verdure fresche costano il 18,5% in più rispetto ...

L'inflazione a febbraio sale all'1 - 1%. L'Istat : "Aumento dovuto ai prezzi degli alimenti" : Il tasso di inflazione risale a febbraio. I dati provvisori delL'Istat mostrano un aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'1,1% su base annua (dallo 0,9% di gennaio) e una crescita su base mensile dello 0,2%.Continuano così oscillazioni delL'inflazione dovute alle componenti più volatili, come l'energia e quali alimentari freschi, al netto dei quali L'inflazione di fondo è stabile a +0,5%. A febbraio sono i prezzi dei ...

Usa - indice manifatturiero Fed Richmond a febbraio in aumento : Segnali di ripresa dall'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero. A febbraio l'indicatore, che sintetizza lo stato dell'attività del distretto, si è portato a 16 punti dai -2 del mese ...

Stipendio febbraio 2019 : aumento perequazione busta paga - quanto spetta : Stipendio febbraio 2019: aumento perequazione busta paga, quanto spetta perequazione Stipendio a febbraio Buone notizie per tutto il personale della scuola per quanto riguarda lo Stipendio di febbraio. Insegnanti e Personale Ata, infatti, troveranno in busta paga anche gli arretrati dell’elemento perequativo di gennaio. Stipendio febbraio 2019: la comunicazione di NoiPa “Nel cedolino delle competenze di febbraio 2019 saranno presenti ...

Prezzo benzina - diesel e gpl in aumento a fine febbraio. I distributori : Prezzo benzina, diesel e gpl in aumento a fine febbraio. I distributori benzina ancora in aumento sulla rete nazionale. Sono stati messi a segno incrementi consecutivi per ben tre giorni, in seguito all’aumento del Prezzo del greggio nel Mediterraneo. Dopo il centesimo in più di Tamoil, è stato il turno di Eni e infine di Q8, che anzi ha consigliato alle proprie pompe di aumentare i prezzi praticati di ben due centesimi. Così nel ...

Prezzo oro febbraio 2019 : valore e quotazione in aumento dopo 10 mesi : Prezzo oro febbraio 2019: valore e quotazione in aumento dopo 10 mesi Da Ferragosto in poi la tendenza è stata quella di un incremento quasi ininterrotto per il Prezzo dell’oro. Dai 1175 dollari all’oncia di allora si è arrivati dopo la metà di febbraio a più di 1340. Con un piccolo ripiegamento successivo che non cambia veramente la realtà delle cose. L’oro è quindi sempre alla ribalta come un bene rifugio. Certo, non ...

Meteo Piemonte - febbraio caldo : forte deficit di neve a 2000 metri e smog in aumento : Una cappa di smog, con Pm10 sopra il limite consentito da 9 giorni consecutivi nell’area di Torino, e un forte deficit di neve – rispetto alla media stagionale – sotto i 1.800-200 metri. Sono i principali effetti della primavera anticipata, destinata a durare almeno fino al 5 marzo secondo le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana). Venerdì le massime previste da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ...

Aumento pensione minima 2019 : nuovo importo da febbraio : Aumento pensione minima 2019: nuovo importo da febbraio importo pensione minima 2019, l’ Aumento pensione di cittadinanza e conseguente Aumento della pensione minima: è la sintesi dell’ annuncio di Laura Castelli del M5S pubblicato nell’ intervista alla Stampa. Il viceministro dell’ Economia del Governo Conte rilancia e conferma la proposta di pensione e reddito di cittadinanza. In particolare della seconda misura citata ha spiegato: ‘è la ...

