Oroscopo 28 febbraio | stimoli per Bilancia | Gemelli annoiati | Leone in recupero

(Di martedì 26 febbraio 2019) L'di giovedì 28sarà un po’ pesante per Ariete, mentre Capricorno è alla ricerca di nuove conferme in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per la giornata di giovedì.Da Ariete a Vergine Ariete: l'anno è iniziato in maniera piuttosto pesante per voi: avete molti progetti in testa e ci sono diverse risposte che state aspettando. A partire da marzo la situazione si farà meno pesante, ma per il momento dovrete pazientare. potrebbero presentarsi alcuni problemi sul lavoro, per cui dovete fare molta attenzione.Toro: polemiche legate a discussioni di poco conto non mancheranno di certo in questa giornata di giovedì 28. Dovrete cercare di essere prudenti ed evitare di parlare a sproposito. Se al momento i vostri piani non sembrano andare per il verso giusto, non disperate: a marzo le cose potrebbero migliorare....