L' Europa entra all' ITTS ' Volta' per educare i giovani all' imprenditorialità

Airbus Friedrichshafen - entra in servizio il centro di tecnologia satellitare e spaziale più moderno d’Europa : Il sito Airbus di Friedrichshafen ha inaugurato il centro di tecnologia spaziale e di integrazione satellitare più moderno d’Europa. Noto come Integrated Technology Center (ITC), il centro ha triplicato l’area dedicata alle camere bianche destinate alla costruzione di satelliti, sonde, strumenti spaziali e tecnologie sperimentali. Con una superficie totale di 4.200 metri quadrati, questo edificio estremamente complesso è stato costruito in ...

Previsioni Meteo Primavera 2019 - la tendenza stagionale di AccuWeather : rischio siccità in Europa centrale - Italia e Penisola Iberica - freddo e neve ad Est : Previsioni Meteo Primavera 2019 – La Primavera arriverà prima del solito in alcune parti d’Europa, mentre freddo e neve persisteranno in altre. La Primavera porterà anche il rischio di piogge torrenziali e venti devastanti per alcune zone, mentre altre potranno aspettarsi una svolta verso una stagione secca con il rischio di crescente siccità. Questa, a grandi linee, la situazione Meteo sul Vecchio Continente delineata da AccuWeather, ...

Napoli - c’è un’Europa League da vincere! Titolari - concentrazione e qualificazione chiusa : il marchio Ancelotti e un trofeo per diventare grande : Il Napoli liquida 0-3 lo Zurigo e chiude la qualificazione agli ottavi già all’andata. Gli azzurri sono la squadra favorita del torneo, Ancelotti mantiene alta la concentrazione, serve un trofeo per diventare grandi Serata di San Valentino speciale per i tifosi del Napoli, divisi fra attenzioni al proprio partner e alla gara d’Europa League degli azzurri, impegnati nella trasferta di Zurigo. Con buona pace di fidanzati e ...

Cina preoccupata da parole segretario di Stato USA su Europa centrale ed orientale - : "Non abbiamo alcun interesse a controllare la politica di altri Paesi, questo non è il nostro punto di forza", ha detto la Hua Chunying. Ha osservato che l'unico obiettivo degli Stati Uniti, è ...

L'Europa fa quadrato : "Le Banche centrali restino indipendenti" : A nome dell'Eurogruppo, il presidente Mario Centeno sembra parlare al collega Giovanni Tria: 'Voglio sottolineare l'impegno che tutti abbiamo come ministri dell'economia: preservare l'indipendenza ...

Previsioni Meteo - l’Inverno entra nel “clou” in tutt’Europa : ecco perché l’Italia sarà particolarmente esposta a tempeste e cicloni almeno fino a fine mese [MAPPE] : 1/41 ...

Atalanta - Zauri : "La Dea può centrare la terza Europa League di fila" : A Zingonia c'è un mondo, il centro sportivo è eccezionale. Per questo e altri fattori, questa società va considerata un esempio per il calcio italiano". terza Europa League consecutiva: sì o no? "...

Gelo e neve sull'Europa centrale : situazione pesante in Austria : Negli ultimi giorni freddo e nevicate fino in pianura hanno interessato le nostre regioni centro-meridionali e in particolare il versante adriatico, lasciando a secco il Nord Italia, che ha visto...

Mercato - è caccia ai centrali d Italia l Europa corteggia Koulibaly - Skriniar e Manolas : Il gigante del Napoli è oggi uno dei difensori più ambiti d'Europa e tra i più stimati al mondo. Al punto che pure il Real si è agggiunto alla lista. Ma De Laurentiis promette di non mollare e anzi ...

Lazio - più fantasia e meno polemiche per centrare l'Europa dei big : Lì, al quarto piano, tira una strana aria. Al momento la Lazio ci abita da sola ma gli spifferi cominciano ad insinuarsi con troppa insistenza. Un film che sembra ripercorrere il copione dello scorso ...

Previsioni Meteo Capodanno - poderoso Anticiclone sull’Europa centrale spinge gelo e neve al Sud Italia tra 31 Dicembre e 1 Gennaio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/22 ...

Napoli - Hamsik : 'Siamo al top in Europa. Sarri-Ancelotti? Diversi - ma entrambi grandi' : In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. Abbiamo puntato a vincere il campionato in Italia per alcuni anni. Sfortunatamente abbiamo solo sfiorato il ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : strepitosa Nadia Delago! Vince anche la seconda discesa e centra la doppietta! : Davvero un Magic moment per Nadia Delago! La sciatrice nata a Bressanone, infatti, centra una storica doppietta nelle due discese libere in programma oggi a Zauchensee, Austria, valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2018-19. Dopo il brillante successo nella prima prova disputata in mattinata la minore delle due sorelle Delago, ha concesso il bis, dominando anche la seconda discesa di giornata. Nadia Delago, infatti, ha chiuso con il tempo ...