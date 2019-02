Senza farlo apposta | testo canzone e significato|Shade e Federica

Sanremo - Shade e Federica Carta : "Senza farlo apposta? Nata su WhatsApp" : I loro album si intitolano Truman e Popcorn : hanno in comune una 'concezione cinematografica' del mondo e della musica. Questo Sanremo 2019 , se fosse un film, quale sarebbe? 'I o citerei l'album di ...

Sanremo 2019 - canzoni : il testo di «Senza farlo apposta» di Federica Carta e Shade : Federica Carta e Shade Senza farlo apposta, canzone con la quale Federica Carta e Shade si presentano al Festival di Sanremo 2019, parla di un amore non corrisposto, con tutti i problemi del caso. Un brano nato la scorsa estate, che “cambierei ancora se potessi”, spiega il rapper, autore del pezzo. La cantante, invece, si rivede molto nel testo, quasi come fosse stato scritto su di lei. canzoni Sanremo 2019: il testo di Senza farlo ...

Federica Carta e Shade Senza farlo Apposta Sanremo 2019 : testo - audio e video : Federica Carta E Shade Senza Farlo Apposta Sanremo 2019. I due cantanti sono in gara al 69° Festival della Canzone Italiana con il brano Senza Farlo Apposta. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Federica Carta e Shade Senza Farlo Apposta Sanremo 2019: autori AUTORI: Shade, J. Ettore, Jaro ETICHETTA: Warner Music Italy SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #Sanremo2019 Federica Carta e ...

Federica Carta e Shade in Senza farlo apposta per raccontare un amore in attesa (testo) : Federica Carta e Shade al Festival di Sanremo 2019 si presentano in coppia. Il brano inedito che lanciano si intitola Senza farlo apposta ed è il loro secondo pezzo in featuring dopo il successo di Irraggiungibile. In gara tra i 24 Campioni della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana, Senza farlo apposta sarà contenuto nei rispettivi nuovi album dei due artisti. Per Federica Carta, all'orizzonte c'è un disco di inediti, Pop Corn, ...

