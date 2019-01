Morta a 14 anni | condannato a un anno e mezzo il chirurgo che la visitò

Salento - incidente Mortale sulla statale 274 : vittime due donne di 30 e 40 anni : Un grave incidente sulla statale 274, che unisce Gallipoli a Santa Maria di Leuca è accaduto durante la notte tra domenica 27 e lunedì 28 gennaio, intorno alle 3:00 del mattino, come riportato sul sito FanPage.it. La causa del terribile sinistro è ancora in via di accertamento; le donne, ognuna alla guida della propria auto, si sono urtate violentemente. Una volta arrivati sul posto, i medici dell’ambulanza hanno confermato che le due giovani ...

Treviso - ragazza di 25 anni trovata Morta nella sua stanza : voleva provare una nuova droga - forse l’eroina gialla : Morire di droga per la curiosità di provare l’eroina. È quanto accaduto a Sigrid Arianna Macrì, una ragazza di 25 anni trovata morta giovedì nella sua casa di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, a causa di un’overdose. Come scrive il Corriere della Sera la ragazza era di origini argentine, lavorava come cameriera stagionale in Germania e non era una tossicodipendente. Era tornata in Italia per passare un periodo di vacanza con ...

Morta a 29 anni la chef e star del noto talent di cucina Fatima Alì : era malata di tumore : Aveva rivelato al mondo di essere malata di tumore e che secondo i medici le restava un solo anno di vita. Invece Fatima Alì, la 29enne concorrente della versione americana dello show culinario ‘Top chef’, affetta da sarcoma di Ewing, si è dovuta arrendere solo dopo pochi mesi da quel triste annuncio fatto a ottobre scorso: è Morta nella sua casa, circondata dai suoi familiari. Aveva dato la triste notizia della malattia ai fan a mezzo ...

Dopo quasi due anni Morta Nonna Marisa. Paralizzata nella calca di piazza San Carlo : In questi mesi i figli hanno creato una onlus 'I Sogni di Nonna Marisa', attraverso la quale raccolgono fondi per i malati in difficoltà, coinvolgendo anche diversi campioni dello sport. Proprio di ...

Vittorio Veneto - trovata Morta in casa una ragazza di 26 anni : sospetta overdose di eroina : trovata morta una giovane di 26 anni a Vittorio Veneto. La donna è stata rinvenuta esanime giovedì sera nel suo appartamento. Inutile il tentativo dei sanitari del Suem 118 di rianimarla. Gli esami tossicologici permetteranno di capire se è morta per una overdose. Accanto al cadavere sarebbe stata trovata una dose di eroina.Continua a leggere

Treviso - ragazza di 26 anni ritrovata Morta : forse overdose di eroina : Accade ieri sera, 24 gennaio, a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, una giovane ragazza di 26 anni viene ritrovata morta nel suo appartamento. Sul posto erano presenti i Carabinieri e l'ambulanza, ma la ragazza era ormai senza vita e i soccorritori non hanno potuto fare molto, se non riconoscerne la morte. Ad allertare i soccorsi è stato il fidanzato che conviveva con la giovane in un appartamento in via Garibaldi: la ragazza di origine ...

Australia : rifiuta le cure pur di far nascere il figlio - Brianna è Morta a soli 19 anni : Dall'Australia arriva una storia molto toccante, che purtroppo non ha avuto il lieto fine sperato: una giovane donna di 19 anni, Brianna Rawlings, in cura per combattere la leucemia, decise di interrompere il suo ciclo di cure salva-vita in quanto era incinta e ci teneva molto a mettere alla luce il bimbo che portava in grembo. Purtroppo però sia lei che suo figlio sono deceduti, potendo restare insieme solo 12 giorni. Quando le fu diagnosticato ...

Morta a Firenze a 100 anni Sonia Oberdorfer - vittima delle legge razziali del 1938 : Su questo mondo come un fulmine a ciel sereno piombarono nel 1938 le leggi razziali. Nelle sue memorie Sonia racconta che lo zio venne cacciato da Palazzo Pitti, il padre ferroviere fu licenziato, i ...

Addio Carlotta - studentessa di Medicina - Morta a 21 anni lungo l’autostrada A14 : La giovane stava guidando quando è stata tamponata da un'altra vettura ed ha perso la vita. Inutili i tentativi di soccorrerla.Continua a leggere

Gloria Guida contro le #MeToo : "Se non fai la gattaMorta non ti molestano. Assurdo denunciare dopo anni. Se sei stata zitta finora..." : Anche quest'anno Gloria Guida si piazzerà davanti al televisore, per guardare quel festival di Sanremo a cui il marito Johnny Dorelli ha partecipato per ben 9 volte. Anche se, puntualizza lei, "finora non l'hanno mai chiamato per premiare la sua grande carriera, ed è un peccato. Lo merita". L'attrice e conduttrice ha parlato di questo e molto altro in una lunga intervista rilasciata al Messaggero, nella quale ha presentato la nuova ...

Carlotta Monti - Morta a 21 anni in A14. Ecco le sue passioni : Non solo: lavorava al centro visite del radiotelescopio di Fiorentina a Medicina, accompagnando turisti e scolaresche, interessati alla scienza astronomica. Una sua compagna di scuola la ricorda: "...

Addio Martina : Morta a 21 anni - Gattinara in lutto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Addio Martina: morta a 21 anni,...

Morta Mary Oliver - poetessa premio Pulitzer. Aveva 83 anni : Addio a Mary Oliver, la poetessa americana premio Pulitzer nel 1984. E' Morta giovedi' nella sua casa di Hobe Saund, in Florida, a causa di un linfoma, secondo Hollywood Reporter. Aveva 83 anni. Era nota per i suoi componimento dedicati alla natura, alla vita selvaggia e agli animali. Era acclamata dalla critica e amata dal pubblico. L'ex candidata presidenziale Hillary Clinton ha voluto renderle omaggio via Twitter. Il New York Times l'ha ...