Che Grifone | a Empoli finisce 1-3

ilsecoloxix

: Fondamentale vittoria del Grifone..e fondamentale sconfitta per quel maiale represso di Iachini che, contro il Geno… - stefanobarabino : Fondamentale vittoria del Grifone..e fondamentale sconfitta per quel maiale represso di Iachini che, contro il Geno… - calciodonneit : Il Salento fermato a Pescara fa la felicità di Napoli, Palermo e Grifone che non sbagliano #calciofemminile… - usgrosseto : Il Grosseto non dimentica, il Grosseto non perdona. Vittoria di misura per un Grifone che non si fa tarpare le ali… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Rossoblù in vantaggio con Kouame, poi Lazovic. E nella ripresa va in gol anche il nuovo centravanti Sanabria, all’esordio in rossoblù