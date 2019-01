Il Male? A volte si nasconde in un albero di castagne

ilgiornale

(Di venerdì 25 gennaio 2019) "Quando qualcosa ti ha ferito intimamente, e tu lo seppellisci nel tuo profondo a forza, ecco che smetti di pensarci. E di vederlo. Così credi, per un periodo, di averlo sconfitto. Ma non è vero. Perché quella cosa è sempre lì. E, prima o poi, dovrai affrontarla": in una delle poche interviste che ha rilasciato perché non ama parlare di sé, ma soprattutto perché i suoi editori nel mondo raramente programmano interviste per lui, così imprevedibile, così instabile - Soren Sveistrup ha descritto in questo modo non solo i suoi ricordi più terribili, ma il seme che ha dato vita alle sue visioni narrative. È il, come lo descrive nell'amatissima serie tv - fenomeno non solo in Danimarca - che ha firmato: The Killing; come lo ha sceneggiato ne L'uomo di neve di Jo Nesbo; come lo ha raccontato in L'uomo delle, il suo thriller di esordio, appena uscito in Italia per Rizzoli ...