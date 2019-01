Meteo | gran freddo e ancora maltempo al centro-sud | neve sull'Adriatico

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani arriva il grande freddo tra Modena e Reggio : “Nella giornata di giovedì 10 Gennaio correnti fredde settentrionali determineranno una diminuzione della temperatura ed in particolare sulla sottozona E1 (area montana modenese-reggiana) i valori termici medi giornalieri risulteranno compresi tra -3 e -5°C. Sull’appennino romagnolo e relativa area pedecollinare locali addensamenti potranno dar luogo a sporadiche nevicate senza accumuli al suolo“: la protezione civile ...

Allerta Meteo - nuova grande tempesta di neve sulle Alpi settentrionali : probabile oltre 1 metro di neve su nord dell’Austria - sud della Germania e Svizzera centro-orientale [MAPPE] : 1/7 ...

Meteo : ultime residue nevicate oggi in Puglia e Sicilia - gran freddo ovunque : Sta giungendo al termine la forte ondata di freddo e neve che ha coinvolto il centro-sud, ma principalmente le regioni del medio-basso Adriatico, la Basilicata e la Sicilia. Numerose località, anche...

Meteo Protezione Civile domani : residue nevicate al Sud - grande freddo : Ancora residui fenomeni domani sulle regioni del Sud, ma in via di miglioramento nel corso della giornata. Gran freddo con temperature minime che risulteranno sotto lo zero da nord a sud. Ecco il...

Meteo - sull’Italia arriva il grande gelo : Nord sottozero e neve al Centro-Sud : In queste ore molte zone d’Italia verranno coperte dalla neve. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli Meteo confermano l’ondata di gelo e neve in arrivo sulla penisola, per quella che sarà a tutti gli effetti una settimana artica. Previsto un fortissimo calo termico da Nord a Sud. Quali sono le regioni maggiormente coinvolte.Continua a leggere

Allerta Meteo - grande ondata di gelo imminente tra Balcani e Sud Italia : tanta neve e temperature fino a -15°C sotto le medie [MAPPE] : 1/24 ...

Previsioni Meteo - Gennaio 2019 inizia con il grande ruggito dell’Inverno : freddo polare al Sud - tanta neve fin sulle coste [MAPPE] : 1/52 ...

Previsioni Meteo Gennaio 2019 - l’anno nuovo inizia con una grande ondata di gelo sull’Italia prima dell’Epifania : neve sulle coste del Sud [MAPPE] : 1/16 ...

Cina - completato sistema più grande del mondo per l'osservazione Meteorologica : Secondo quanto reso noto il 29 dicembre dall'ufficio meteorologico della Cina, negli ultimi anni il Paese si è impegnato a modernizzare i propri mezzi per la ricerca meteorologica e ha costituito il ...

Meteo - il bel tempo ha i giorni contati : arriva il grande gelo : L'ultimo fine settimana dell'anno sarà ancora caratterizzato ancora dall'alta pressione, ma già dal 31 dicembre la...

Previsioni Meteo : il 2018 si chiude con il caldo su gran parte dell’Europa ma attenzione all’inizio del Nuovo Anno [MAPPE] : 1/13 ...

Meteo : il tempo fino Capodanno - si riaffaccia il grande freddo : ANTICICLONE SU CENTRO-OVEST EUROPA. L'alta pressione rimane ben stanziata sull'Europa centro-occidentale e continuerà a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche. Negli ultimi giorni dell'anno ...

Meteo - la "grande sorpresa" della vigilia di Natale (ma durerà solo poche ore) : Il 24 dicembre le temperature lievitano fino a sfiorare i 20 gradi su alcune regioni, ma aumentano anche le nebbie sulle...