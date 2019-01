Qualità dell’Aria Pessima su vari settori della Toscana : Le stazioni di rilevamento Arpat hanno rilevato nelle seguenti aree: Agglomerato di Firenze.Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull’Arno.Piana lucchese.Piana Prato Pistoia. Il raggiungimento del livello di criticità 2 per la Qualità dell’aria, determinato dal ripetuto superamento, negli ultimi sette giorni, del valore limite per la media giornaliera delle PM10. Le polveri fini, denominate PM10, hanno un valore limite ...

L’App Arpa Lombardia raddoppia : oltre al meteo anche la Qualità dell’aria : Dopo la prima versione rilasciata ad agosto 2017, la App meteo di Arpa Lombardia è stata recentemente aggiornata per offrire un’informazione ancora più completa ai cittadini lombardi. Da oggi, grazie alle ultime implementazioni della App di Arpa Lombardia, oltre a previsioni e dati in tempo reale sulle condizioni meteo, sarà possibile avere un quadro completo dell’andamento della qualità dell’aria nella regione. Nel dettaglio, ...

Smog Torino : peggiora la Qualità dell’Aria - polveri sopra la soglia di attenzione : peggiora la qualità dell’aria a Torino: le polveri sottili sono tornate sopra la soglia d’attenzione dei 50 mcg/mc. Confermato quindi fino al 19 dicembre il blocco delle auto più inquinanti al livello dei provvedimenti permanenti. Fino a giovedì non possono circolare diesel fino ad Euro 3 e le auto di classe emissiva euro0 alimentate a benzina, gpl e metano. Il blocco è valido per tutto l’arco della giornata per automobili e ...

Incendio Roma - l’esperto : “la nube durerà giorni e giorni e cambierà la Qualità dell’aria” : Riguardo l’Incendio al deposito di rifiuti Tmb Salario di Roma il Prof. Roberto Dal Negro, Responsabile del Centro Nazionale Studi di Farmacoeconomia e Farmacoepidemiologia Respiratoria di Verona, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “In questi centri di raccolta c’è di tutto comprese le sostanze che non vengono dichiarate e che non sono ...

Roma - incendio in impianto rifiuti : “Nessun rischio per la popolazione - Qualità dell’Aria nella norma” : “Non c’è nessun rischio per la popolazione dovuto al fumo sprigionatosi dal rogo dell’impianto di compostaggio dei rifiuti in via Salaria, i parametri rilevarti dalle centraline vicine alla struttura sono nella norma“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Enrico Di Rosa, responsabile Uoc Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell’Asl Roma 1, in riferimento all’incendio divampato nello stabilimento ...

Torino. Qualità dell’Aria e rumore : Vanchiglia sotto osservazione : Il quartiere Vanchiglia è stato interessato nei mesi scorsi da due iniziative di monitoraggio ambientale, in merito alla Qualità dell’aria

Qualità dell’Aria - la sperimentazione nel Barese : “Studenti meno attenti se c’è troppa anidride carbonica in aula” : troppa anidride carbonica in aula fa calare l’attenzione dei bambini. A lanciare l’allarme è la scuola media “Carelli Forlani” di Conversano dove la società Tera che si occupa di sviluppare soluzioni su misura, sta svolgendo una sperimentazione presentata nei giorni scorsi. Un sos che arriva dalla Puglia ma che riguarda ogni scuola d’Italia. Non un problema di salute ma di un deficit di attenzione con un conseguente minor rendimento da ...

Qualità dell’Aria nel Bacino Padano : la parola ai cittadini di 7 regioni. Al via la prima indagine “verde” sulla popolazione : Dimmi dove vivi, come respiri e con i tuoi e suggerimenti contribuirai a combattere lo smog e a donare un albero alle Dolomiti. E’ questo il messaggio di “Valuta l’aria”, il primo questionario sulla percezione della Qualità dell’aria da parte dei cittadini del Bacino Padano, destinato a tutti i residenti nelle sette regioni di quest’area: Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, ...

California - il punto della situazione sugli incendi : oltre 10.000 strutture distrutte - aumenta il pericolo frane e scarsa Qualità dell’aria : Sale a 631 il numero dei dispersi del Camp Fire, l’incendio più mortale dell’ultimo secolo divampato una settimana fa nel nord della California. Kory Honea, sceriffo della contea di Butte, ha dichiarato che sulla lista potrebbero esserci persone che sono riuscite a sfuggire alle fiamme e a mettersi in salvo, senza sapere di essere annoverati tra i dispersi. Per questo motivo, la lista dei dispersi è pubblica, in modo che le persone possano ...

Immaginaria 360° - arriva nelle scuole il primo progetto di realtà virtuale sulla Qualità dell’aria : Voli su drone, grafiche di animazione, video e foto a 360 gradi. arriva nelle scuole di tutta Italia Immaginaria 360°, il primo progetto di realtà virtuale dedicato alla qualità dell’aria. Realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo di Liquigas, mette la tecnologia al servizio della didattica per sensibilizzare alla salubrità dell’aria: grazie a visori di ultima generazione, gli studenti potranno vivere ...

Ambiente : a Bologna i cittadini monitoreranno la Qualità dell’aria : Coinvolgere i bolognesi nel monitoraggio della qualita’ dell’aria con un percorso di ‘citizen science’ e una serie di sensori low-cost. E’ la proposta che arriva dal team di ‘iScape’: il progetto europeo di ricerca pensato per migliorare il controllo dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni di CO2 nei contesti urbani. Due appuntamenti – il primo il 15 novembre e il secondo il 10 ...

Google non fornisce più le informazioni sulla Qualità dell’Aria su Meteo e Ricerca : Nelle ultime settimane le informazioni sulla qualità dell'aria sono state rimosse sia da Google Meteo che dal motore di Ricerca del colosso statunitense L'articolo Google non fornisce più le informazioni sulla qualità dell’aria su Meteo e Ricerca proviene da TuttoAndroid.