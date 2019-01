Usa | orrore in Missouri | uccide la fidanzata | i suoi due figli e la loro nonna

Orrore ai confini Messico-Usa : bambini messicani marchiati con numeri sulle braccia : Dei numeri in serie sono stati scritti sulle braccia dei bambini migranti a Juarez, in Messico, tra le persone che aspettano di attraversare il confine per entrare negli Stati Uniti. A rivelarlo è stato Msnbc, che domenica ha diffuso un filmato diventato virale. La pratica di scrivere con il pennarello sugli avambracci dei bimbi ha ricordato al mondo i tatuaggi dei prigionieri del nazismo, e l’ondata di indignazione si è alzata ...

Usa - orrore in casa : mamma uccide il figlio di 5 anni - lo decapita e lo getta nel bidone : La scoperta shock da parte del padre del piccolo e marito della donna che, rientrato a casa, non ha visto il figlio e si è messo a cercarlo. Il bambino era stato avvolto in una busta di plastica nera e gettato nel bidone della spazzatura in garage. La donna, arrestata, soffre di una grave depressione che l'aveva spinta anche al suicidio.Continua a leggere