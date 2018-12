I tre ultrà interisti restano in carcere Il Gip | Azione di stile militare

Inter-Napoli - restano in carcere i tre ultrà arrestati dopo la morte del tifoso varesino : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il...

Confermato arresto dei tre ultras Inter : 14.44 Rimangono in carcere i tre tifosi Interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati dopo gli scontri del 26 dicembre a margine di Inter-Napoli. Lo ha deciso il gip di Milano Guido Salvini convalidando il loro arresto. Per il giudice gli incidenti sono stati "un'azione di tipo militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo stadio". Le indagini sulla morte del tifoso ucciso sono rese complesse: nessuno degli indagati "sembra aver ...

Tifoso ucciso : Gip convalida arresto di tre ultras. L'attacco 'in stile militare' : Si sta verificando in queste ore la posizione di Marco Piovella punto di riferimento della tifoseria interista della Curva nord che ieri si è presentato spontaneamente in Questura - L'attacco degli ...

Milano - scontri prima di Inter-Napoli : i tre ultrà restano in carcere. Il gip : «Azione in stile militare» : restano in carcere Luca Da Ros, 21 anni, e i 31enni Francesco Baj e Simone Tira, i tifosi nerazzurri arrestati per il blitz contro gli ultrà partenopei. Lo ha deciso il giudice Guido Salvini: «pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato»

Inter-Napoli - in un audio il racconto di un ultras : “C’era uno a terra morto - gli interisti ci hanno chiesto una tregua” : Un audio “senza censure” che riporta il commento di un ultras napoletano nei momenti immediatamente successivi agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli a Milano, il 26 dicembre scorso, a seguito dei quali è morto un altro ultras, Daniele Belardinelli, è stato acquisito dagli investigatori che indagano sull’episodio. L’audio era circolato nel pomeriggio di venerdì su un sito degli ultras napoletani, dove però alcuni nomi dei ...

American Ultra film stasera in tv 29 dicembre : cast - trama - streaming : American Ultra è il film stasera in tv sabato 29 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rai 4 alle ore 22:40. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV American Ultra film stasera in tv: cast La regia è di Nima Nourizadeh. Il cast è composto da Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Walton Goggins, Topher Grace, Connie Britton, John Leguizamo, Bill ...

Vittorio Feltri - una tristissima verità su calcio e ultras : 'Cosa serve per evitare altre morti stupide' : Non lo scopriamo noi che il calcio è lo sport più divisivo, non solo in Italia bensì in tutto il mondo. Genera sentimenti di odio profondo e accende le violenze peggiori. Non sempre, per fortuna, però spesso. L' ultimo caso eclatante è avvenuto mercoledì prima della partita Inter-Napoli: un ...

Violenza negli stadi - Salvini : 'Incontrerò gli ultrà' : 'Bisogna essere ancora più severi con chi tira fuori il coltello'. Matteo Salvini parla del problema Violenza negli stadi, dopo gli scontri prima della partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ...

La ricetta di Salvini sugli ultras"Stretta? No - li chiamo al Viminale" : Non inasprimenti legislativi o misure di polizia, bensì il coinvolgimento dei diretti interessati. Salvini: "A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società" Segui su affaritaliani.it

Violenza negli stadi - Salvini : "Incontrerò gli ultras" : "Bisogna essere ancora più severi con chi tira fuori il coltello". Matteo Salvini parla del problema Violenza negli stadi, dopo gli scontri prima della partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ...

Morto il tifoso investito prima di Inter-Napoli | Questura : "Arrestati tre ultrà" : Si chiama Daniele Belardinelli il tifoso Morto investito prima della partita con il Napoli. Originario di Varese, 35 anni, aveva ricevuto in passato un Daspo di cinque anni. Era fra gli oltre cento ultrà (tifosi di Inter, Varese e Nizza) che hanno assalito alcuni pulmini di tifosi partenopei

Stretta di mano Salvini-capo ultrà : Toninelli condanna il gesto : “Io non l’avrei fatto”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, l’argomento riguarda le polemiche sollevate dalla Stretta di mano del vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ad un capo ultrà del Milan, pregiudicato. Non sono mancate le polemiche nelle ultime ore, il ministro delle Infrastrutture ...

Salvini rivendica stretta di mano al capo ultrà condannato : ‘In curva molte brave persone. Mafia sconfitta in qualche mese’ : Né scuse né prese di distanza a posteriori. Per Matteo Salvini non è inopportuno che il ministro dell’Interno partecipi alla festa della curva Sud del Milan e stringa la mano a uno dei capi ultras, Luca Lucci, fresco di patteggiamento a un anno e mezzo per droga e con una condanna per aggressione a un tifoso dell’Inter, che perse un occhio per colpa di un suo pugno. Dopo 48 ore di silenzio sulla vicenda, il capo del Viminale ...

Salvini sulla stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...