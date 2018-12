Gravi danni ad ambiente e salute Pesanti accuse ad ArcelorMittal

Maltempo : nel Salento Gravi danni anche alle spiagge : Le ripetute ondate di Maltempo che nei giorni scorsi si sono abbattute sul Salento non hanno risparmiato le spiagge colpite da fenomeno dell’erosione costiera. La situazione piu’ preoccupante riguarda circa sette chilometri di litorale sabbioso nel comune di Ugento “dove le forti mareggiate hanno completamente cancellato gli arenili spazzando via anche le dune e la vegetazione spontanea”, spiega all’Agi Mauro Della ...

Terremoto Alaska - disastro intorno Anchorage : danni Gravissimi con frane - crolli e voragini nelle strade [FOTO e VIDEO] : 1/36 ...

Terremoto - scossa di magnitudo 7 in Alaska : è allarme tsunami - Gravi danni ad Anchorage [FOTO LIVE] : 1/12 ...

Maltempo Calabria - esondazione Crati : “Gravi danni alle colture” : L’UCI regionale nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita drammaticamente dall’esondazione del Crati, chiede l’immediata attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di valutare ogni ipotesi di intervento immediato a supporto e a sostegno dei produttori agricoli e delle famiglie interessate. E’ quanto afferma il coordinatore regionale UCI Gaetano Ferraro che ha attivato i canali istituzionali per fronte alla ...

Parco nazionale della Majella - Appennino Ecosistema : “Gravissimi danni alle faggete con agrifoglio” : Un esposto di Appennino Ecosistema alla Procura della Repubblica di Sulmona, ai Carabinieri e al Ministero dell’Ambiente è stato presentato stamattina “sui gravissimi danni riscontrati all’Ecosistema forestale in piena Zona B del Parco nazionale della Majella, tuttora in corso di attuazione a causa dei lavori connessi ad un cantiere forestale di grandi dimensioni per scopi commerciali, in località Fonte Romana/Difesa di Pacentro (Pacentro ...

Maltempo - Coldiretti : “Nel Salento Gravi danni all’agricoltura” : Il Maltempo che in queste ore sta interessando il Salento, secondo Coldiretti Puglia, ha gia’ causato gravi danni, sia pure ancora non quantificabili, all’agricoltura. La violenta tromba d’aria abbattutasi nella zona di Tricase ha sradicato alberi e danneggiato strutture agricole, mentre i campi sono stata allagati dalla pioggia torrenziale accompagnata da forti grandinate. Per Coldiretti si tratta della dodicesima tromba ...

Maltempo in Puglia : grosso tornado F2 in Salento - si abbatte su Tricase - Gravi danni [video e foto] : Un nuovo potente tornado si è abbattuto in Puglia, precisamente in Salento, a poco più di cinque giorni dall'altro fenomeno vorticoso che colpì il leccese. Il tornado si è sviluppato in seno ad...

Salento : tornado EF2 tra Taurisano e Ugento - Gravi danni. Auto ribaltate e muri abbattuti [IMMAGINI] : [flowplayer id="144385"] A distanza di 24 ore dal grave evento meteorologico verificatosi nel Salento meridionale, tra Taurisano e Ugento, continuano ad arrivare immagini e video davvero...

Maltempo al Sud - lo scirocco flagella lo Jonio : enorme tornado nel Salento - Gravi danni [LIVE] : Dopo aver colpito la Calabria jonica, vicino Crotone, a Cutro, un altro tornado s’è abbattuto stamattina nel cuore del Salento meridionale, tra Casarano e Taurisano: lo scirocco alimenta fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, con temperature eccezionalmente elevate per il periodo (tra +20 e +21°C su tutta la penisola salentina), e raffiche di vento molto forti (89km/h a Gallipoli, 78km/h a Lequile, 68km/h a Tuglie, 63km/h a Veglie ...

Calabria : tornado nel crotonese - colpisce Cutro : Gravi danni [FOTO e VIDEO] - 20 novembre 2018 : Situazione critica nel crotonese dove tra la notte e il primo mattino si è abbattuto un violento temporale stazionario e auto-rigenerante che ha causato non pochi problemi. Fortemente colpiti...

Maltempo - disastrosa alluvione a Catania : grandine enorme - auto distrutte - città nel caos - Gravi danni [VIDEO LIVE] : Maltempo – Una violentissima alluvione sta colpendo Catania a causa di un temporale che imperversa sul capoluogo etneo da circa 40 minuti. Nelle zone più colpite (Catania Sud) sono già caduti 70mm di pioggia, ma in tutta la città sta diluviando con una grandine violentissima. I chicchi enormi stanno provocando gravi danni, rompendo parabrezza di numerose automobili. L’acqua ha raggiunto il metro di altezza in alcune zone pianeggianti ...

Calcio - Irlanda : aggredito un arbitro - Gravi danni alla mascella per lui : ROMA - Un arbitro irlandese è ricoverato in ospedale con una mascella rotta e da altre gravi ferite dopo un orribile pestaggio subito da parte di alcuni giocatori nel dopo partita. Daniel Sweeney , ...

Mai sottovalutare le apnee notturne : causano Gravi danni alla salute come ictus e infarti - ecco come curarle : La sindrome delle apnee notturne, la cui definizione scientifica è Sindrome delle apnee Ostruttive del Sonno (OSAS), è una patologia cronica molto diffusa che causa ripetute interruzioni dell’attività respiratoria mentre si dorme. Queste interruzioni causano il risveglio frequente del soggetto che ne è affetto e nonostante questi risvegli durino pochi secondi, tanto che ha volte chi ne soffre non se ne ricorda nemmeno, possono verificarsi anche ...

Maltempo Sardegna : Gravi danni a Oristano - squadre a lavoroper superare l’emergenza : Il Maltempo degli ultimi giorni ha provocato numerosi e gravi danni in tutto il territorio comunale di Oristano. Il Comune ha attivato tutte le risorse di cui dispone, umane, tecniche e organizzative, per risolvere tutti i problemi e superare l’emergenza. “Le squadre del Comune, della ‘Oristano servizi’ e della società ‘Formula Ambiente’ e la Polizia locale – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -, stanno ...